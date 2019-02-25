Подарок под выборы. Чем 2400 от Порошенко лучше "юлиной тысячи"

С 1 марта правительство проведет плановую индексацию пенсионных выплат. В рамках этой индексации по инициативе президента Петра Порошенко внедряются также дополнительные пенсионные выплаты. 25 февраля на совещании в Пенсионном фонде Порошенко сообщил, что в марте-апреле пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, начислят единоразовую компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Пенсионерам дополнительно обещают выплатить по 1200 грн в марте и апреле. Есть ли логика и экономическая целесообразность у такой инициативы?

Откуда деньги

Ресурс в размере 4,4 млрд грн был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможки автомобилей на еврономерах. С начала действия льготного периода для растаможки до его окончания - 22 февраля 2019 года - оформлено более 218 000 транспортных средств. По данным Минфина, общая сумма поступлений в госбюджет составила 8,6 млрд грн.

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Кто получит и сколько

Компенсацию смогут получить те пенсионеры, у которых по результатам мартовской индексации надбавка к пенсии окажется незначительной - 100-300 грн.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, доплату в размере 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров. В среднем к пенсиям добавят 255 грн.

Вице-премьер Павел Розенко уточнил, что речь идет о гражданах, которые имеют большой страховой стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

"Гречка под выборы?"

Мария Репко из Центра экономической стратегии не видит логики в единоразовой компенсации. "Если посчитать, на сколько росли цены и на сколько - минимальные пенсии в 2015-2016 годах, то разница за все месяцы, которую нужно компенсировать составит примерно 8000 грн, а не 2410", - подсчитала она.

Репко считает, что раздача пенсионерам денег - "безусловно, ход под выборы". "Им, конечно, лишние две тысячи не помешают, но такой ход скорее сродни пакетам с гречкой, чем продуманная государственная политика в сфере социальной защиты", - говорит эксперт.

Примером продуманной политики, по мнению Репко, является дизайн пенсионной реформы, которая прошла в Украине, и предполагает автоматическую индексацию пенсий ежегодно. "Именно автоматическая ежегодная индексация - страховка от таких популистских шагов в будущем", - отмечает эксперт.

Заместитель главы Комитета избирателей Украины Наталия Линник говорит, что подобные инициативы чиновников нельзя расценивать как нарушение избирательного законодательства, поскольку отсутствуют призывы к голосованию за определенного кандидата.

"Компенсация индексированных пенсий никоим образом не обязывает пенсионеров к совершению или несовершению любых действий, связанных с непосредственной реализацией ими своего избирательного права, такие действия не могут быть расценены как подкуп избирателей", - отмечает Линник. Впрочем, она считает, что это манипулятивный пиар на распределении бюджетных ресурсов.

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Последствия для экономики

Практически все собеседники LIGA.net отмечают, что выплаты не повлекут за собой ускорение инфляции, поскольку под них не будут занимать или печатать деньги - гривневая масса в обороте не вырастет.

"Дополнительные соцвыплаты, не предусмотренные бюджетом, это обычно не лучшая идея. В данном случае, это не повлияет на показатели бюджета, поскольку источником средств выступают поступления от растаможки авто на еврономерах. Но эти деньги можно было бы направить на создание запаса прочности для Пенсионного фонда", - говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Она считает, нет никакой гарантии, что ситуация с задержками пенсий, как было в августе 2018-го, не повторится и в этом году.

Пенсионный фонд - "в минусе"

По данным главы Госказначейства Татьяны Слюз, в январе Пенсионный фонд привлек у Госказначейства займов на 8 млрд грн, в феврале - 3,8 млрд грн. Январский долг он уже погасил. Также в прошлом месяце был уплачен просроченный долг за 2018 год - 4,8 млрд грн. Всего в 2018 году фонд одолжил у казначейства 89 млрд грн. При том, что за предыдущие годы у него накопилось долгов на 48 млрд грн.

Собеседники LIGA.net в Госказначействе отмечают, что ведомство готовится к регулярному кредитованию Пенсионного фонда в 2019 году.

Марина Кучук