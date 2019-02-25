Пенсии вырастут с марта. Кому повысят и насколько

В результате индексации пенсии в марте повысятся в среднем на 255 грн, сообщает пресс-служба министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

На первое марта пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, средний размер повышения составит 255 грн. "Это не означает, что все получат одинаково 255 грн, ведь средства распределяются согласно формуле. Реальное повышение произойдет для 8 млн пенсионеров, но повышение не будет меньше 100 грн", - сказал Рева.

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Кроме того, планируется доплата к пенсии 1,9 млн пенсионеров в размере 2410 грн, говорится в сообщении.

"Почему именно такая сумма? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о "евроблях"… По инициативе президента, средства от растаможки евроблях в полном объеме направлены на повышение пенсий. Речь идет о поддержке тех граждан, которые имеют полный страховой стаж, кто много работал но имеют низкие пенсии", - отметил Рева.

По его словам, закон о пенсионной реформе, принятый в октябре 2017 года, вернул системе пенсионного обеспечения принципы социального страхования, согласно которым пенсия должна быть дифференцированной и зависеть от двух показателей - страхового стажа и зарплаты, которую получали люди.

"Среднее повышение пенсий в результате реформы составило 561 грн, но это не значит что все получили такую сумму повышения, каждый получил определенную надбавку по внедренной единой формуле", - пояснил министр.



Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты, отметил Рева.

Выплаты по индексации пенсий и монетизации субсидий начнутся одновременно с четвертого марта.

Напомним, с первого марта пенсии вырастут на 17-20%. В Кабмине обещают, что перерасчет пенсий теперь будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.