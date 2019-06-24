Кабмин анонсировал повышение пенсий с 1 июля: кому пересчитают

Кабинет министров примет решение о повышении пенсий некоторым категориям пенсионеров с 1 июля и на постоянной основе. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на рабочем совещании 24 июня.

По его словам, решение уже финализировали и на следующем заседании правительства "будут завершены все процедурные моменты".

Пенсии собираются повысить тем категориям граждан, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты. Пенсии составят не менее 2000 грн, сказал премьер.

Гройсман объяснил такое решение ростом экономики.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - сказал он.