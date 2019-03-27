Без намека на подкуп: 5 "покращень" от Кабмина за последнее время

15,5 млрд грн наличными – столько соцвыплат по разным программам получат 10 млн украинцев в марте и апреле, месяцах, когда решится, кто займет президентское кресло на ближайшие пять лет.

Основной получатель этих денег – пенсионеры. Почти всем индексировали пенсии, а 2 млн человек получат единоразово по 2 410 грн. Дополнительные деньги в их кошельках – субсидии, которые с марта также выплачивают кэшем.

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И это не все. Президент Петр Порошенко за неделю до выборов заговорил о «13-й пенсии» и уже дал поручение Минсоцполитики проработать этот вопрос, сообщил LIGA.net высокопоставленный собеседник в министерстве.

В правительстве утверждают, что выборы просто совпали по времени с плановым повышением соцстандартов и находят экономические обоснования для такой щедрости. Но едва ли не в каждом публичном выступлении министр соцполитики Андрей Рева подчеркивает роль президента в этом процессе.

LIGA.net выбрала пять главных "социальных" идей Порошенко-Гройсмана. Повлияют ли они на президентские симпатии украинцев?

Внеурочная пенсия

2,2 млн украинских пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, в марте и апреле могут рассчитывать на доплату – по 2 410 грн каждому. Ее разбили на два равных транша – один в марте, второй – в апреле. Еще почти девяти миллионам человек начиная с марта повысят пенсии в рамках индексации, 2,4 млн из них – на 1 000 грн.

Если индексация – это плановый процесс, который будет проходить автоматически (в зависимости от инфляции и роста реальных зарплат), то дополнительные деньги появились спонтанно – благодаря легализации авто на еврономерах. Из 13 млрд грн, которые принесла бюджету их растаможка, 6,6 млрд получил Пенсионный фонд, рассказал на брифинге глава Минсоцполиткии Рева. На дополнительные пенсионные выплаты направят 5,3 млрд грн.

Субсидия в кошельке

C 4 марта около 3,3 млн украинцев стали получать "живые деньги" на выплату субсидий. В марте им выплатили 5,7 млрд грн, около 70% получили пенсионеры вместе с пенсией.

Средний размер субсидии – 1 500 грн. Получатель сам решает, потратить ли деньги по назначению – на оплату комуслуг – или использовать их на что-то другое. Это будет стимулировать граждан к экономии, считают в Кабмине.

В правительстве давно обсуждали тему монетизации субсидий, но идея с выплатой денег наличными возникла только в конце января этого года с подачи Порошенко, рассказывал в интервью РБК Рева.

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Формально в марте-апреле система будет работать в режиме эксперимента, но правительство рассматривает этот вариант, как основной и на будущий отопительный сезон, уточнил LIGA.net министр.

"Мы пока не видим сигналов от компредприятий о массовых неплатежах, – рассказал он на брифинге. – Те, кто не будет платить, рискуют потерять субсидию. Особо недисциплинированных будем переводить на выплаты через целевой счет в Ощадбанке".

Деньги большим семьям

С апреля дополнительную помощь получат и многодетные родители (трое детей и больше) – 1 700 грн в месяц на каждого третьего (и последующего) ребенка возрастом до 6 лет.

Если в семье четверо детей и двоим из них нет шести, размер ежемесячной помощи составит 3 400 грн.

По данным Минсполитики, в Украине насчитывает 160 000 многодетных семей. До конца года им выплатят 2,4 млрд грн.

Газ будет дешевым

Цены на газ изначально были одним из главных лозунгов этой предвыборной кампании. Согласно договоренностям с МВФ, 1 мая Украина должна повысить стоимость газа для населения на 15% (осенью было повышение на 23,5%). Сейчас власти заговорили о том, что этого можно избежать.

"Ситуация на рынке дает возможность в мае не повышать цены на газ", – сказал Порошенко в интервью ТРК Украина. До этого премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал, что Кабмин инициирует переговоры с МВФ по этому поводу.

Еще одна "газовая" история – в конце января Андрей Рева прямым текстом разрешил украинцам не оплачивать счета за газ. По его словам, облгазы, входящие в сферу влияния олигарха Дмитрия Фирташа, насчитывали незаконные платежи – в конце марта Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ) оштрафовала их на 850 000 грн.

Молодым родителям – по няне

С начала года молодые родители могут получить компенсацию за услугу «муниципальная няня». Для этого нужно самостоятельно найти няню, заключить с ней договор и уплатить налоги с ее доходов.

Цель нововведения — компенсировать молодым родителям налоги на легальное оформление няни. Деньги будут выплачивать в конце года через Госфискальную службу.

Нынешний размер компенсации – 1 626 грн в месяц. Воспользоваться услугой могут все родители, чьим детям не исполнилось трех лет. По информации Ревы, с начала года такой возможностью воспользовались только 43 семьи.

Купить пенсионеров

Помогут ли Порошенко социальные инициативы в борьбе за голоса массового избирателя?

По данным мартовского соцопроса группы "Рейтинг" президента поддерживает 14% избирателей старше 60 лет и 11% - старше 50-ти.

В категории 60+ президент ощутимо проигрывает Юлии Тимошенко, отмечает директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Пенсии и цена газа - ключевые элементы ее кампании.

"Порошенко больше ориентируется на средний класс, но таких людей не так много в нашей стране, поэтому естественно, что он пытается повлиять на более широкие слои избирателя", – считает она.

Дополнительные соцвыплаты могут стать аргументом для жителей центральной и восточной частей Украины, допускает политолог Сергей Таран. Но, учитывая, в целом небольшие размеры государственной поддержки необеспеченных граждан, многие воспримут "предвыборную" помощь скептически, добавляет он.

Повлияет ли повышенная бюджетная активность на экономику? 15 млрд в масштабах страны – сравнительно небольшая сумма, но она все же может отобразиться на инфляции, отмечает президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

"Деньги в первую очередь получат малообеспеченные граждане, которые потратят их в магазине, а это может повлиять на инфляционные ожидания продавцов, что потянет за собой и цены, – поясняет он. – В таком случае НБУ может ужесточить монетарную политику".

Повышение соцстандартов перед выборами ценой расширения дефицита бюджета (в правительстве уверяют, что бюджетный дефицит неизменен - ред.) – это классика для постсоветских государств, говорит исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. И это далеко не первый случай в истории современной Украины, вспоминает Бекешкина.

"Перед выборами президента в 2004 году Янукович в социологии заметно отставал от Ющенко, но затем всем пенсионерам выплатили по 400 грн (около 80 долларов в то время - ред) и рейтинги кандидатов выровнялись, – рассказывает она. – Потом люди поняли, что это не повышение пенсий, а единоразовая акция. Рейтинги "кандидата от власти" после этого снова снизились".

Сергей Шевчук

Александра Некращук