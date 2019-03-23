Порошенко придумал выплачивать "13-ю пенсию". Но есть условие

В случае роста экономики Украины президент Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии". Об этом он заявил в интервью телеканалу Украина.

"Мы точно будем продолжать приоритет пенсионеров при реализации социальной политики. Я не исключаю, что одним из возможных вариантов станут выплаты тем, кто получает минимальную пенсию, 13-й пенсии ежегодно", - сказал Порошенко.

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Но условием для этой выплаты является рост экономики. По словам президента, Украина уже опережает и Россию, и ряд европейских стран по экономическому росту.

Напомним, что в рамках автоматической индексации пенсий, которая началась 1 марта, пенсионерам, получающим минимальные пенсии, по инициативе Порошенко назначены единовременные выплаты в размере 2410 грн. Сумму эту выплачивают двумя частями - 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля.

Средняя сумма индексации пенсий в марте составила 514 грн.

В НБУ прогнозируют, что рост социальных выплат окажет влияние на инфляционные ожидания.