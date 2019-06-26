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26.06.2019, 14:42

Кабмин повысил пенсии для украинцев с большим стажем

Кабмин повысил пенсии для украинцев с большим стажем

С 1 июля в Украине вырастет минимальная пенсия для украинцев с большим стажем

Кабинет министров закрепил механизм повышения пенсий для людей, который имеют большой стаж, но получали маленькую зарплату. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Сегодня мы принимаем решения, что 2,5 млн украинцев получат повышение, и их пенсия составит не менее 2000 грн. С октября 2017 года – это уже пятый перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста", - сказал премьер на заседании правительства.

Ранее Гройсман сообщал, что повышение пенсий коснется людей, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты. Повышение пенсий состоится 1 июля этого года.

Напомним, с 1 марта пенсии автоматически проиндексировали для более 10 млн пенсионеров.

Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Средняя сумма индексации пенсий составила 514 грн.

Кроме того, около 2,1 млн пенсионеров, у которых большой трудовой стаж, но пенсия ниже 1700 грн, получили единовременные выплаты по 2410 грн во время президентской кампании.

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Теги: пенсия, повышение пенсий
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