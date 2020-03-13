В Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум

Министерство социальной политики в ближайшее время планирует разработать новые подходы к формированию прожиточного минимума. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - подчеркнула она.
Министр пояснила, что на основе прожиточного минимума определяется более 150 соцвыплат, потому его увеличение приводит к их автоматическому пересчету и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.
По состоянию на март 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2102 грн в месяц, в течение года его размер должен вырасти до 2270 грн в месяц.