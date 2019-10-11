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От прожиточного минимума предлагают "отвязать" 150 соцвыплат

От прожиточного минимума предлагают "отвязать" 150 соцвыплат
11.10.2019, 13:50

В Минсоцполитики хотят реформировать прожиточный минимум

Министр социальной политики Юлия Соколовская представила концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей от прожиточного минимума.

По словам министра, пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму.

"Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

Она отметила, что такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий - для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - подчеркнула министр.

Инициатива была представлена ​​для обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.

В комитете планируется проведение общественных слушаний на эту тему для формализации предложения и оформления ее в законопроект.

  • В проекте госбюджета на 2020 год правительство предлагает увеличить прожиточный минимум на 8% по отношению к декабрю текущего года. Прожиточный минимум в следующем году может составить на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн.

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прожиточный минимум Юлия Соколовская
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