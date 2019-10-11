От прожиточного минимума предлагают "отвязать" 150 соцвыплат

Министр социальной политики Юлия Соколовская представила концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей от прожиточного минимума.

По словам министра, пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму.

"Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

Она отметила, что такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий - для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - подчеркнула министр.

Инициатива была представлена ​​для обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.

В комитете планируется проведение общественных слушаний на эту тему для формализации предложения и оформления ее в законопроект.