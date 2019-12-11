Реформа прожиточного минимума. Кабмин одобрил законопроект

Сегодня, 11 декабря, Кабинет министров Украины одобрил проект закона, который позволит повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам до 4200 грн в месяц.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, законопроект позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отменой этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.