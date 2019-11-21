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Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
21.11.2019, 12:24

По мнению суда, правительство должно провести экспертизу сформированной потребительской корзины

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

В своем решении Окружной админсуд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

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