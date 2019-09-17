Что будет с прожиточным минимумом в 2020 году

С 1 января 2020 года прожиточный минимум украинца предлагается поднять на 162 грн - до 2027 грн, а в конце года - до 2189 грн. Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете, поданном в Верховную Раду премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Суммарно в течение следующего года прожиточный минимум должен вырасти на 324 грн.

Для разных категорий граждан данный показатель составит:

- детей до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 грн;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн;

- трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн;

- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн.

При этом Кабинет министров "должен предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн", сказано в документе.