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Что будет с прожиточным минимумом в 2020 году

Что будет с прожиточным минимумом в 2020 году
17.09.2019, 10:53

Прожиточный минимум в течение 2020 года повысят на 320 грн, но Кабмин должен стремиться к уровню в 4000 грн

С 1 января 2020 года прожиточный минимум украинца предлагается поднять на 162 грн - до 2027 грн, а в конце года - до 2189 грн. Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете, поданном в Верховную Раду премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Суммарно в течение следующего года прожиточный минимум должен вырасти на 324 грн.

Для разных категорий граждан данный показатель составит:

- детей до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 грн;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн;

- трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн;

- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн.

При этом Кабинет министров "должен предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн", сказано в документе.

  • Ранее, в Верховной Раде и на встрече с президентом, Гончарук заявлял, что прожить на 2000 грн в Украине невозможно. Повышение прожиточного минимума к реальному уровню он называл одним из приоритетов правительства.
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прожиточный минимум алексей гончарук госбюджет-2020
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