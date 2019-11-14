Бюджет Зеленского принят! Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры

14 ноября Верховная Рада одобрила финальную версию бюджета на 2020 год – документ поддержало 280 народных депутатов, в основном от фракции Слуга народа: 241 голос. Фракции Оппозиционная платформа - за життя, Голос, Батькивщина и Европейская солидарность не поддержали проект бюджета-2020.
Это – абсолютный рекорд в исполнении украинского парламента: до сих пор Рада никогда не принимала бюджет насколько рано. Также, это первой случай в украинской истории, когда депутаты вписались в требования Бюджетного кодекса, который предписывает принятие сметы страны на следующий год не позднее 20 ноября.
По сравнению с первой версией бюджета, поданной Кабинетом министров в сентябре, изменений было немного: бюджет остался довольно консервативным. Расходы и доходы вырастут к 2019 году примерно на уровень инфляции – 6-6,5%.
Полная версия бюджета-2020 будет опубликована на сайте Рады позже. LIGA.net публикует ключевые цифры документа.
Проект бюджета, поданный Кабмином ко второму чтению констатировал: несмотря на обещания новых властей о скором экономическом прорыве, Украина и в 2020 году будет жить с теми же приоритетами, финансовыми возможностями, которые были у правительства Владимира Гройсмана.
Кабмин видит два сценария развития экономики на следующий год: реалистичный – 3,7% роста ВВП и оптимистичный – 4,8% (изначально премьер Алексей Гончарук говорил об амбициях нового Кабмина в 5% уже в 2020-ом и 7% в последующие годы). Бюджет сверстан на основании реалистичного макропрогноза.
Отсюда и скромный рост доходной и расходной частей бюджета: лишних денег у страны не будет, при этом в 2020-м НБУ и Минфину нужно будет выплатить или рефинансировать около $9 млрд валютного долга.
Еще одна сложность – курс доллара, от которого зависят поступления от импортного НДС, который собирает Таможня. Обратная сторона – снижение гривневой стоимости обслуживания валютных долгов. Бюджет сверстан на среднегодовом курсе доллара 27 грн/$ и 27,5 грн/$ – на конец года.
Между чтениями авторам бюджета удалось сократить дефицит бюджета на 855 млн грн или на 0,9%.
|Макропоказатели
|2019
|1 чтение 2020
|В целом
|Расходы, трлн грн
|1,112
|1,17
|
1,18
|Доходы, трлн грн
|1,026
|1,079
|
1,094
|Рост ВВП, %
|3
|3,3
|
3,7
|Инфляция, %
|7,4
|6
|
5,5
|Курс доллара, грн/$
|28,2
|28,2
|
27
Соцстандарты – одни из главных “жертв” не столь высокого, как ожидалось, экономического роста. Замечание по этому поводу Кабмину сделал и бюджетный комитет Рады: в выводах к подаче проекта на второе чтение депутаты отметили, что правительство проигнорировало поручение найти ресурсы для повышения прожиточного минимума (к нему привязаны многие соцвыплаты) – в 2020 году он останется на уровне 2 123 грн.
Дополнительная претензия – Кабмин так не разработал предложений о повышении выплат при рождении ребенка. Зато правительство повысило коэффициент для выплат для малообеспеченных семей с детьми с 85% до 130% от прожиточного минимума (правда, вступает в силу только с июля 2020 года).
|Соцстандарты
|2019
|1 чтение 2020
|В целом
|Средняя зарплата, грн
|10329
|12043
|
12497
|Минимальная зарплата, грн
|4173
|4723
|
4723
|Безработица, %
|8,6
|8,1
|
8,1
|Прожиточный минимум, грн
|2123
|2123
|
2123
Направления расходов, за которые Кабмин традиционно подвергается критике – медицина и образование – в 2020 году увеличатся на 23 и 16% соответственно.
В медицине ко второму чтению добавили 3,2 млрд грн на закупку лекарств (программа “Доступные лекарства”), 1 млрд на оснащение стационарных больниц, 0,4 млрд – на оплату лечения граждан за границей.
Дополнительные расходы в образовании: 3,5 млрд на закупку оборудования для школ в регионах, 3,7 млрд – на “соцзащиту отдельных педработников”, но согласно выводам депутатов, эта статья расходов описана очень неконкретно.
Бюджет Пенсионного фонда между чтениями не изменился (173 млрд грн), размер субсидий тоже – 48 млрд (в 2019-м было 56).
Расходы на оборону не изменились: 245,8 млрд грн или 5,5% ВВП – рекордный показатель в истории.
|Социальная сфера
|2019
|1 чтение 2020
|В целом
|Образование, млрд грн
|128,7
|136,4
|
149,1
|Медицина, млрд грн
|98,2
|108
|
120,8
|Культура, млрд грн
|12,3
|12,1
|
15,1
|Субсидии, млрд грн
|56
|48
|
48
|Пенсионный фонд, млрд грн
|167
|173
|
173
|Субвенция на соцэкономразвитие, млрд грн
|4,5
|0
|
2
|Инфраструктура, млрд грн
|54
|73,7
|
73,7
|Оборона, млрд грн.
|212
|245,8
|
245,8