Бюджет Зеленского принят! Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры

14 ноября Верховная Рада одобрила финальную версию бюджета на 2020 год – документ поддержало 280 народных депутатов, в основном от фракции Слуга народа: 241 голос. Фракции Оппозиционная платформа - за життя, Голос, Батькивщина и Европейская солидарность не поддержали проект бюджета-2020.

Это – абсолютный рекорд в исполнении украинского парламента: до сих пор Рада никогда не принимала бюджет насколько рано. Также, это первой случай в украинской истории, когда депутаты вписались в требования Бюджетного кодекса, который предписывает принятие сметы страны на следующий год не позднее 20 ноября.

По сравнению с первой версией бюджета, поданной Кабинетом министров в сентябре, изменений было немного: бюджет остался довольно консервативным. Расходы и доходы вырастут к 2019 году примерно на уровень инфляции – 6-6,5%.

Полная версия бюджета-2020 будет опубликована на сайте Рады позже. LIGA.net публикует ключевые цифры документа.

По лекалам Гройсмана

Проект бюджета, поданный Кабмином ко второму чтению констатировал: несмотря на обещания новых властей о скором экономическом прорыве, Украина и в 2020 году будет жить с теми же приоритетами, финансовыми возможностями, которые были у правительства Владимира Гройсмана.

Кабмин видит два сценария развития экономики на следующий год: реалистичный – 3,7% роста ВВП и оптимистичный – 4,8% (изначально премьер Алексей Гончарук говорил об амбициях нового Кабмина в 5% уже в 2020-ом и 7% в последующие годы). Бюджет сверстан на основании реалистичного макропрогноза.

Отсюда и скромный рост доходной и расходной частей бюджета: лишних денег у страны не будет, при этом в 2020-м НБУ и Минфину нужно будет выплатить или рефинансировать около $9 млрд валютного долга.

Еще одна сложность – курс доллара, от которого зависят поступления от импортного НДС, который собирает Таможня. Обратная сторона – снижение гривневой стоимости обслуживания валютных долгов. Бюджет сверстан на среднегодовом курсе доллара 27 грн/$ и 27,5 грн/$ – на конец года.

Между чтениями авторам бюджета удалось сократить дефицит бюджета на 855 млн грн или на 0,9%.

Макропоказатели 2019 1 чтение 2020 В целом Расходы, трлн грн 1,112 1,17 1,18 Доходы, трлн грн 1,026 1,079 1,094 Рост ВВП, % 3 3,3 3,7 Инфляция, % 7,4 6 5,5 Курс доллара, грн/$ 28,2 28,2 27

Прожиточный минимум как в 2019

Соцстандарты – одни из главных “жертв” не столь высокого, как ожидалось, экономического роста. Замечание по этому поводу Кабмину сделал и бюджетный комитет Рады: в выводах к подаче проекта на второе чтение депутаты отметили, что правительство проигнорировало поручение найти ресурсы для повышения прожиточного минимума (к нему привязаны многие соцвыплаты) – в 2020 году он останется на уровне 2 123 грн.

Дополнительная претензия – Кабмин так не разработал предложений о повышении выплат при рождении ребенка. Зато правительство повысило коэффициент для выплат для малообеспеченных семей с детьми с 85% до 130% от прожиточного минимума (правда, вступает в силу только с июля 2020 года).

Соцстандарты 2019 1 чтение 2020 В целом Средняя зарплата, грн 10329 12043 12497 Минимальная зарплата, грн 4173 4723 4723 Безработица, % 8,6 8,1 8,1 Прожиточный минимум, грн 2123 2123 2123

Загадочные зарплаты учителям и оборонный рекорд

Направления расходов, за которые Кабмин традиционно подвергается критике – медицина и образование – в 2020 году увеличатся на 23 и 16% соответственно.

В медицине ко второму чтению добавили 3,2 млрд грн на закупку лекарств (программа “Доступные лекарства”), 1 млрд на оснащение стационарных больниц, 0,4 млрд – на оплату лечения граждан за границей.

Дополнительные расходы в образовании: 3,5 млрд на закупку оборудования для школ в регионах, 3,7 млрд – на “соцзащиту отдельных педработников”, но согласно выводам депутатов, эта статья расходов описана очень неконкретно.

Бюджет Пенсионного фонда между чтениями не изменился (173 млрд грн), размер субсидий тоже – 48 млрд (в 2019-м было 56).

Расходы на оборону не изменились: 245,8 млрд грн или 5,5% ВВП – рекордный показатель в истории.