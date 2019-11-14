Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.11.2019, 17:46

Бюджет Зеленского принят! Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры

Бюджет Зеленского принят! Как правительство потратит триллион и 180 млрд. Главные цифры
Оксана Маркарова и Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Алексей Гончарук сумел защитить консервативный проект бюджета на следующий год, а депутаты – приняли его в рекордные сроки. Куда пойдут деньги

14 ноября Верховная Рада одобрила финальную версию бюджета на 2020 год – документ поддержало 280 народных депутатов, в основном от фракции Слуга народа: 241 голос. Фракции Оппозиционная платформа - за життя, Голос, Батькивщина и Европейская солидарность не поддержали проект бюджета-2020.

Это – абсолютный рекорд в исполнении украинского парламента: до сих пор Рада никогда не принимала бюджет насколько рано. Также, это первой случай в украинской истории, когда депутаты вписались в требования Бюджетного кодекса, который предписывает принятие сметы страны на следующий год не позднее 20 ноября.

По сравнению с первой версией бюджета, поданной Кабинетом министров в сентябре, изменений было немного: бюджет остался довольно консервативным. Расходы и доходы вырастут к 2019 году примерно на уровень инфляции – 6-6,5%.

Полная версия бюджета-2020 будет опубликована на сайте Рады позже. LIGA.net публикует ключевые цифры документа.

По лекалам Гройсмана

Проект бюджета, поданный Кабмином ко второму чтению констатировал: несмотря на обещания новых властей о скором экономическом прорыве, Украина и в 2020 году будет жить с теми же приоритетами, финансовыми возможностями, которые были у правительства Владимира Гройсмана.

Кабмин видит два сценария развития экономики на следующий год: реалистичный – 3,7% роста ВВП и оптимистичный – 4,8% (изначально премьер Алексей Гончарук говорил об амбициях нового Кабмина в 5% уже в 2020-ом и 7% в последующие годы). Бюджет сверстан на основании реалистичного макропрогноза.

Читайте также

Кабмин увеличил расходы бюджета-2020 год на 15 млрд: инфографика 05.11.2019Аэропорты, кони и курорты на $14 млрд. Чем Зеленский завлекает в Украину инвесторов 30.10.2019Украина в этом году получила от ЕБРР рекордную сумму инвестиций 18.10.2019

Отсюда и скромный рост доходной и расходной частей бюджета: лишних денег у страны не будет, при этом в 2020-м НБУ и Минфину нужно будет выплатить или рефинансировать около $9 млрд валютного долга.

Еще одна сложность – курс доллара, от которого зависят поступления от импортного НДС, который собирает Таможня. Обратная сторона – снижение гривневой стоимости обслуживания валютных долгов. Бюджет сверстан на среднегодовом курсе доллара 27 грн/$ и 27,5 грн/$ – на конец года.

Между чтениями авторам бюджета удалось сократить дефицит бюджета на 855 млн грн или на 0,9%.

Макропоказатели 2019 1 чтение 2020 В целом
Расходы, трлн грн 1,112 1,17
1,18
Доходы, трлн грн 1,026 1,079
1,094
Рост ВВП, % 3 3,3
3,7
Инфляция, % 7,4 6
5,5
Курс доллара, грн/$ 28,2 28,2
27

Прожиточный минимум как в 2019

Соцстандарты – одни из главных “жертв” не столь высокого, как ожидалось, экономического роста. Замечание по этому поводу Кабмину сделал и бюджетный комитет Рады: в выводах к подаче проекта на второе чтение депутаты отметили, что правительство проигнорировало поручение найти ресурсы для повышения прожиточного минимума (к нему привязаны многие соцвыплаты) – в 2020 году он останется на уровне 2 123 грн.

Дополнительная претензия – Кабмин так не разработал предложений о повышении выплат при рождении ребенка. Зато правительство повысило коэффициент для выплат для малообеспеченных семей с детьми с 85% до 130% от прожиточного минимума (правда, вступает в силу только с июля 2020 года).

Соцстандарты 2019 1 чтение 2020 В целом
Средняя зарплата, грн 10329 12043
12497
Минимальная зарплата, грн 4173 4723
4723
Безработица, % 8,6 8,1
8,1
Прожиточный минимум, грн 2123 2123
2123

Загадочные зарплаты учителям и оборонный рекорд

Направления расходов, за которые Кабмин традиционно подвергается критике – медицина и образование – в 2020 году увеличатся на 23 и 16% соответственно.

В медицине ко второму чтению добавили 3,2 млрд грн на закупку лекарств (программа “Доступные лекарства”), 1 млрд на оснащение стационарных больниц, 0,4 млрд – на оплату лечения граждан за границей.

Дополнительные расходы в образовании: 3,5 млрд на закупку оборудования для школ в регионах, 3,7 млрд – на “соцзащиту отдельных педработников”, но согласно выводам депутатов, эта статья расходов описана очень неконкретно.

Бюджет Пенсионного фонда между чтениями не изменился (173 млрд грн), размер субсидий тоже – 48 млрд (в 2019-м было 56).

Расходы на оборону не изменились: 245,8 млрд грн или 5,5% ВВП – рекордный показатель в истории.

Социальная сфера 2019 1 чтение 2020 В целом
Образование, млрд грн 128,7 136,4
149,1
Медицина, млрд грн 98,2 108
120,8
Культура, млрд грн 12,3 12,1
15,1
Субсидии, млрд грн 56 48
48
Пенсионный фонд, млрд грн 167 173
173
Субвенция на соцэкономразвитие, млрд грн 4,5 0
2
Инфраструктура, млрд грн 54 73,7
73,7
Оборона, млрд грн. 212 245,8
245,8

корреспондент отдела "Финансы"
Сергей Шевчук
Отправить:
Распечатать:
Теги: Оксана Маркарова, бюджет-2020, Кабмин Гончарука
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 