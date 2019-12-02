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В Украине пересчитали прожиточный минимум - плюс почти $4

В Украине пересчитали прожиточный минимум - плюс почти $4
02.12.2019, 07:58

Прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен на 95 грн до 2102 грн

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Ранее в Пенсионном фонде Украины напомнили, что в связи с повышение прожиточного минимума автоматически будет пересчитан размер минимальной пенсии. Для лиц, утративших трудоспособность, он составит 1638 грн (ранее - 1564 грн), а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

Кроме того, повышение прожиточного минимума отразится и на увеличении максимального размера пособия по безработице - до 8408 грн (он равен четырем прожиточным минимумам). Увеличатся и некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.

  • С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн, а минимальная пенсия выросла на 67 грн до 1564 грн.
  • Согласно принятому госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум будет составлять 2123 грн.
  • В Министерстве социальной политики хотят реформировать прожиточный минимум и предлагают "отвязать" от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей.
  • В ноябре Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум. Суд постановил, что правительство должно провести экспертизу cформированной потребительской корзины.

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прожиточный минимум минимальная пенсия
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