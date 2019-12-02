В Украине пересчитали прожиточный минимум - плюс почти $4

С 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Ранее в Пенсионном фонде Украины напомнили, что в связи с повышение прожиточного минимума автоматически будет пересчитан размер минимальной пенсии. Для лиц, утративших трудоспособность, он составит 1638 грн (ранее - 1564 грн), а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

Кроме того, повышение прожиточного минимума отразится и на увеличении максимального размера пособия по безработице - до 8408 грн (он равен четырем прожиточным минимумам). Увеличатся и некоторые соцвыплаты. В частности, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет с 849,5 грн до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 грн до 1109 грн.