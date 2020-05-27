Прожиточный минимум может вырасти. Профильный комитет зарегистрировал проект

Верховной Раде предлагают с 2021 года изменить подход к расчету прожиточного минимума. Законопроект о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума № 3515 подала группа нардепов во главе с представителем фракции "Слуга народа", председателем комитета по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой.
Предлагают, чтобы прожиточный минимум был долей средней зарплаты за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год. В 2021 году доля должна составлять не менее 40% и ежегодно повышаться на 1% - до 50% в 2031 году.
Законодатели предлагают правительству повышать прожиточный минимум, если его размер в течение трех месяцев по крайней мере на 10% ниже фактического прожиточного минимума.
Чтобы вычислить пенсии, намерены использовать не весь прожиточный минимум, рассчитанный по новым правилам, а только его часть. В 2021 году - 44%, и с каждым годом на 2% больше, чтобы в 2041 году достичь 100%.
Соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете (т.е. как сейчас).
Отметим, это не первая подобная инициатива. Парламенту этого созыва более десяти раз предлагали изменить подход к расчету прожиточного минимума, в частности представители профильного комитета. Ни один из законопроектов не прошел даже в первом чтении.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".