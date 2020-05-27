Прожиточный минимум может вырасти. Профильный комитет зарегистрировал проект

Верховной Раде предлагают с 2021 года изменить подход к расчету прожиточного минимума. Законопроект о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума № 3515 подала группа нардепов во главе с представителем фракции "Слуга народа", председателем комитета по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой.



Предлагают, чтобы прожиточный минимум был долей средней зарплаты за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год. В 2021 году доля должна составлять не менее 40% и ежегодно повышаться на 1% - до 50% в 2031 году.

Законодатели предлагают правительству повышать прожиточный минимум, если его размер в течение трех месяцев по крайней мере на 10% ниже фактического прожиточного минимума.

Чтобы вычислить пенсии, намерены использовать не весь прожиточный минимум, рассчитанный по новым правилам, а только его часть. В 2021 году - 44%, и с каждым годом на 2% больше, чтобы в 2041 году достичь 100%.

Соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете (т.е. как сейчас).

Отметим, это не первая подобная инициатива. Парламенту этого созыва более десяти раз предлагали изменить подход к расчету прожиточного минимума, в частности представители профильного комитета. Ни один из законопроектов не прошел даже в первом чтении.

Конституция определяет, что пенсии и другие виды соцвыплат должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума. Верховная Рада ежегодно определяет прожиточный минимум в законе о государственном бюджете. Прожиточный минимум применяют для установления минимальной зарплаты и пенсии, соцпомощи, стипендий и тому подобное.

Минсоцполитики ежемесячно высчитывает фактический прожиточный минимум. В марте он составил 3795 грн на одного человека (с учетом суммы обязательных платежей - 4352 грн), для детей до 6 лет - 3549 грн, для детей от 6 до 18 лет - 4358 грн, для трудоспособных лиц - 3931 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4884 грн), для лиц, утративших трудоспособность, - 3217 гривен.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".