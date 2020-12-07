Какие пенсии увеличатся в декабре. Список Минсоцполитики

Министерство социальной политики отмечает, что в декабре часть украинцев получит надбавку к пенсионным выплатам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Повышение произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума. Минсоцполитики планирует увеличить:

- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;

- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

- минимальную пенсию за возрастом неработающих пенсионеров;

- минимальную пенсию шахтерам;

- минимальную пенсию семьям военнослужащих, в случае потери кормильца;

- выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны;

- выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью, и членам семей погибших жертв нацистский преследований;

- пенсию за особенные заслуги перед Украиной;

- государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;

- надбавку донорам.

В сообщении уточняется, что среднюю пенсию украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11498 грн. Второй группы – на 299 грн до 9287 грн, третьей группы – на 205 грн до 6368 грн. Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 грн до 2918 грн.

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.

Несмотря на сокращение бюджетного финансирования дефицита Пенсионного фонда на 8 млрд грн в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению, Кабмин не собирается сокращать пенсионные выплаты.

Юлия Кузнецова

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