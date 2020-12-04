Бюджет-2021. Сокращения расходов на выплату пенсий не будет, – Шмыгаль

Несмотря на сокращение бюджетного финансирования дефицита Пенсионного фонда на 8 млрд грн в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению, Кабмин не собирается сокращать пенсионные выплаты, написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект госбюджета-2021, поданный в Верховную Раду ко второму чтению предусматривает 196 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда, что на 8 млрд грн меньше, чем планировалось в первой версии документа, которую Кабмин подготовил в сентябре.

По словам Шмыгаля, уменьшение финансирования не означает сокращения соцвыплат.

"Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Уменьшение финансирования Пенсионного фонда на 8 млрд грн будет компенсировано благодаря росту собственных доходов Фонда за счет повышения минимальной зарплаты (это означает рост поступление от Единого социального взноса, - Ред.)", – сказал премьер.

Госбюджетом-2021 запланировано увеличение минимальной заработной платы с 5000 грн до 6000 грн с 1 января.

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За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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