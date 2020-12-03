Деньги на пенсии. Пенсионный фонд недополучил почти 20 млрд грн ЕСВ

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.

По состоянию на конец ноября 2020 года доходы ПФУ составили 416 млрд. грн, расходы – 435 млрд грн. Сообщается, что 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства полученные из госбюджета, направленные на финансирование пенсионных программ.

Согласно данным Пенсионного фонда план по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми проблемными месяцами были апрель и май, когда Фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4200-4300 грн.

Юлия Кузнецова

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