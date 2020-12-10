В уходящем году парламент уже не успевает завершить пенсионную реформу, начатую еще в 2004-м. Голосование в Верховной Раде за законопроект №2683, который вводит обязательные накопительные пенсии, скорее всего откладывается на следующий год.

Даже в самом начале пути, 16 лет назад, Украина была одной из последних стран бывшего соцлагеря, где еще действовала только солидарная система пенсионного обеспечения.

Накопительные пенсии существуют в развитых странах мира уже десятки лет. Насколько они успешны и какие реформы там приходилось проводить в последнее время?

LIGA.net проанализировала последние пенсионные изменения развитых и развивающихся странах. Среди них есть как успешные модели, так и те, которые дали трещину из-за экономических кризисов.

Главный вывод: в мире пока не было прецедентов, когда страна бы полностью отказалась от накопительной пенсионной системы.

Какие выводы из мировой практики нужно сделать Украине?

Лучшие пенсионные системы в мире. Лидирует Западная Европа

Согласно исследованию консалтинговой компании Mercer и CFA Institute, рейтинг самых успешных пенсионных систем мира (Глобальный пенсионный индекс, последнее обновление – в 2019 году) возглавляют страны "классического Запада": Нидерланды, Дания и Австралия. Далее идут Швеция, Норвегия, Швейцария и Германия.

В чем их секрет?

Ключевая характеристика пенсионных систем этих стран – многоуровневое устройство, отмечают аналитики Mercer. Обычно пенсионное обеспечение работает одновременно на трех уровнях. Первый – государственный или солидарный (выплата базовой пенсии). Второй – профессиональный или частный (обязательные взносы в пенсионные фонды в зависимости от дохода участников системы). Третий уровень – добровольный.

Вывод аналитиков Mercer по итогам анализа самых успешных пенсионных систем: они не смогли бы добиться успеха, если бы в них работал только один из уровней.

В стране-лидере рейтинга Нидерландах пенсионеры получают около 80% предпенсионного заработка после прекращения работы. В дополнение к обязательным первому и второму уровням, в стране один из самых высоких в Европе процент граждан, которые делают добровольные накопления на пенсию в молодом возрасте – 28%.

Еще более высокие цифры – в Германии (56%) и Швеции (36%). В Дании и Норвегии – порядка 22%, в Австралии – почти 20%.

Что меняется. Тренды последних реформ в пенсионных системах

Что изменялось в пенсионных системах стран Европы в последние два года? В докладе ОСЭР выделяют несколько важных моментов.

Пенсионный возраст

В Эстонии одобрили плавное повышение пенсионного возраста с 63 до 65 лет, а затем связали его с продолжительностью жизни.

Словакия, которая приняла закон о пенсионной реформе в 2012 году, напротив отменила привязку пенсионного возраста к продолжительности жизни, и увеличила пенсионный возраст до 64 лет.

В 2019 году Италия ввела так называемую "квоту 100" до 2021 года. Она позволяет выйти на пенсию пенсионерам в возрасте 62 лет, имеющим 38 лет стажа взносов (в сумме – 100), для женщин – 58 лет и 35 лет стажа.

С 2021 года пенсионный возраст в Нидерландах достигнет 66 лет, а в 2024 году повысится до 67 лет. В 2020 году Швеция повысила пенсионный возраст с 67 до 68 лет, а в 2023 году планирует поднять его до 69 лет.

Налоги для солидарного уровня

Венгрия постепенно снизила размеры пенсионных взносов (аналог украинского Единого социального взноса, за счет которого наполняется Пенсионный фонд) с 15,75% в январе 2018 года до 12,29% в июле 2019-го.

Литва перекинула взносы с работодателя на сотрудника: ставку снизили с 31% от ежемесячного фонда заработной платы до 1,5%, ставка взносов сотрудника выросла с 9% от ежемесячного заработка до 19,5%, остающийся дефицит будет покрываться за счет налогов.

Германия установила новые минимальные и максимальные ставки пенсионных взносов: не выше 20% и не ниже 18,6% до 2025 года.

Самые низкие ставки (ниже 10%) в Австралии, Канаде, Корее, Литве и Мексике.

В Чехии, Франции, Италии и Польше ставки взносов составляют 27% или выше.

Накопительные пенсии

В августе 2019 года в парламенте Эстонии была озвучена альтернатива обязательным частным пенсиям: если участник откажется от частного пенсионного накопления, взносы переходят в систему баллов, за счет чего сотрудник сохранит свои отчисления при выходе на пенсию.

В Чили с 2019 года обязательные пенсионные взносы стали распространяться на самозанятых (аналог физлиц-предпринимателей в Украине).

Турция запустила автоматические зачисление на частные пенсии для мелких работодателей (с 5-99 сотрудниками) еще в 2017 году.

Польша ввела новый профессиональный пенсионный план с установленными взносами и автоматическим зачислением.

Литва переформатировала введенную в 2004 году схему добровольных накопительных пенсий в систему автоматического участия для сотрудников моложе 40 лет.

Драма Чили

Чили была одной из первых стран Латинской Америки, которая еще 1981 году решила реформировать свою пенсионную систему. Она была примером для аналогичных реформ в Казахстане, Германии, Польше, Венгрии.

Сейчас знаменитая пенсионная модель с бюджетом в $200 млрд переживает самый крупный кризис в истории подобных систем. Что случилось?

Проблема системы заключалась в том, что Чили полностью положилась на накопительную систему. Ставка взносов в стране составляет 10%. Как показал кризис, этого недостаточно, чтобы нормально обеспечивать самые уязвимые слои населения: около 80% чилийских пенсионеров получают меньше минимальной заработной платы, писала Financial Times.

В конце июля 2020 чилийские власти приняли историческое решение: из-за экономического кризиса чилийцам позволили снять 10% накопленных средств, аккумулировавшихся в негосударственных пенсионных фондах.

Вывод для Украины

Украина больше 15 лет спорит о параметрах своей пенсионной реформы. Пока в стране существует только два уровня системы: третий и первый.

Введение второго – обязательных накопительных пенсий – изначально планировалось в 2007 году, неудачные начинания были в 2011 и 2018-м.

В 2020-м украинские власти предприняли еще одну попытку: в Верховной Раде есть два пенсионных законопроекта о втором уровне пенсионной системы. Однако, шансы попасть на первое чтение в этом году у документа минимальные, рассказали три собеседника LIGA.net в парламенте и Кабинете министров.

Настораживающий опыт Чили – одно из серьезных предостережений на пути к пенсионному накоплению в Украине. По словам высокопоставленного собеседника LIGA.net в Кабмине, чилийская модель с полным отказом от первого уровня не рассматривалась как реальный вариант для украинской реформы.

Концептуальная идея законодателей – придерживаться курса трехуровневой модели. Отказываться от солидарной системы точно нельзя.

"Нам важно внедрить второй уровень так, чтобы он развивал и первый уровень, и третий, – отметил собеседник LIGA.net в Кабмине. – Первое, что мы сделаем – запустим второй уровень на маленьких взносах, всего 4%. Это должна быть как прививка для людей, несущая смысл, что накапливать можно и нужно".

Как нужно действовать в Украине, чтобы не провалить пенсионную реформу? Ответ – в трех компонентах: конкурентоспособная инфраструктура (негосударственные пенсфонды. администраторы, компании по управлению активами, - Ред.), адекватные тарифы и защита сбережений, отмечает управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

"Любые параметры системы не имеют значения, если она не способна увеличить покупательскую способность сбережений, сохранив их от инфляции, – считает он. – Для этого необходимо развитие внутреннего финансового рынка и доступ на внешние рынки капитала".

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