Рада планирует повысить пенсии военным. Минфин и Минсоц против: нужно 15 млрд грн

Законопроект №2141 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" на прошлой неделе прошел первое чтение в Верховной Раде, однако Кабинет министров выступает против этих изменений.

Согласно документу, максимальная пенсия военнослужащих в отставке будет повышена с 70 до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Норма о 70% действует с 2016 года, что создает дискриминацию в пенсионных выплатах межбу военными пенсионерами разных лет, указывают авторы закона. Среди них – глава Комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова (Слуга народа) и руководитель фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, он вступит в силу с 1 января 2021 года. С этого момента ранее определенные военные пенсии должны быть пересчитаны. По оценке авторов законопроекта, на это нужно дополнительно 14,8 млрд грн. Согласно расчетам Министерства социальной политики, дополнительные расходы составят 2 млрд грн в месяц.

Инициаторы законопроекта не представили предложений о необходимых изменениях в проекте бюджета 2021 года, которые позволили бы найти нужное финансирование. Кабинет министров не поддержал изменения, в частности против выступили Минфин и Минсоцполитики.

В Минфине отметили, что не смогут финансово обеспечить реализацию закона в 2021 году. Кроме того, согласно Бюджетному кодексу, изменения влияющие на параметры бюджета, принятые после 15 июля, могут вступить в силу не раньше года последующего за плановым (то есть 2022), говорится в экспертном выводе министерства относительно документа.

7 декаря Минсоцполитики опубликовало перечень категорий граждан, которым будут повышены пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума.

С 1 декабря минимальная пенсия в Украине увеличилась на 57 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. Теперь минимальная пенсия будет составлять 1769 грн.

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Юлия Кузнецова

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