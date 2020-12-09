Профессиональные накопительные пенсии. Третьякова предложила не допускать открытые фонды

В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Альтернативный законопроект (ранее аналогичный проект закона о профессиональной системе подал в Раду Кабинет министров) инициировала глава комитета Рады по соцполитикие Галина Третьякова (Слуга народа).

В отличие от законопроекта Кабмина, документ Третьяковой предлагает внедрить накопительную профессиональную систему только через корпоративные и профессиональные фонды, все открытые фонды исключены (сейчас на украинском рынке работает 60 фондов: 7 корпоративных, 7 профессиональных, остальные – открытые, к которым могут присоединиться все желающие, - Ред.).

Глава Комитета по соцполитике предлагает повысить ставку ЕСВ для компаний, которые продолжают трудоустраивать работников на позиции из списка Кабмина №1 с перечнем профессий, которые дают право на льготную пенсию на 10%, для списка №2 – на 5% (со списками можно ознакомиться здесь).

Согласно предложению правительства, каждый работодатель к 22% ЕСВ будет дополнительно оплачивать от 3 до 15% взносов. Предполагается, что повышенный ЕСВ будет компенсировать выплату льготных пенсий, которые должны обеспечивать сотрудникам работодатели.

Кроме професисональных накопительных систем, законопроект Кабмина предусматривает создание корпоративных накопительных программ, в которых могут быть задействованы все желающие украинцы, работающие в одной отрасли или на одном предприятии. Такие накопительные программы должны быть созданы в рамках коллективных договоров сотрудников. В законопроекте Третьяковой такая опция не предусмотрена.

Верховная Рада решила повысить пенсии военным. Против выступили Минфин и Минсоц, поскольку для пересчета нужно найти дополнительно 15 млрд грн.

Ранее Министерство социальной политики сообщило, что в декабре часть украинцев получит надбавку к пенсионным выплатам.

Юлия Кузнецова

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