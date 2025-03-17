Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году и как его докупить

Где и как можно узнать свой пенсионный стаж? Сколько нужно для выхода на пенсию

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Пенсия 2025: сколько стажа нужно

Согласно законодательству возраст выхода на пенсию определяет страховой стаж. Наличие страхового стажа определяется в день достижения соответствующего возраста: 60, 63 или 65 лет.

По Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году требует такого стажа:

после достижения возраста 60 лет – не менее 32 лет;

после достижения 63 лет – не менее 22 лет;

после достижения 65 лет – не менее 15 лет.

В случае отсутствия указанного страхового стажа пенсию по возрасту могут назначить, если человек, продолжая работать, приобрел необходимый страховой стаж.

Как узнать свой пенсионный стаж

Узнать свой пенсионный стаж можно на сайте Пенсионного фонда Украины или в офлайн-отделении фонда. Но проще всего это сделать через Дию всего за 2-3 минуты. Для этого необходимо:

зайти на сайт "Дия";

войти в свой кабинет;

далее нажать на свое имя в правом верхнем углу и там выбрать "Сведения обо мне".

В сведениях о пользователе выбрать "Пенсия". Там можно найти свой стаж, количество лет и даже заработную плату по годам.

Как проверить пенсионный стаж / Фото: Дия

Что делать, если не хватает стажа

Законом Украины предусмотрена возможность докупить страховой стаж. Чаще всего докупают стаж ФОП, те, кому не хватает пару лет до необходимого стажа, у кого есть неофициальные доходы, а также украинцы за рубежом.

Пенсионный фонд запустил возможность покупать дополнительный стаж в марте 2023 года. С тех пор украинцы уплатили взносы на 65 млн грн. Сделать это достаточно просто в несколько кликов: нужно подписать договор с Пенсионным фондом. Для этого необходимо:

перейти по ссылке на портал ПФ;

там зарегистрироваться или зайти в свой кабинет с помощью Дия-подписи;

далее следует выбрать услугу "Договор на добровольное участие".

Пенсионное страхование / Фото: portal.pfu.gov.ua

Далее следует внести данные лица, за которое хотите платить страховые взносы. Можно платить не только за себя, но и за кого-то другого. Кроме того, лицо может самостоятельно определить период оплаты, количество взносов и их размер.

Страховая пенсия / Фото: portal.pfu.gov.ua

Для зачисления одного месяца страхового стажа должна быть уплачена минимальная сумма взноса, сейчас она составляет 1760 грн.

Как получить накопительную пенсию

В Минсоцполитики планируют запустить накопительную пенсионную систему уже в 2026 году.

Сейчас пенсионная система Украины имеет три уровня:

солидарная общеобязательная система, базирующаяся на предоставлении субсидий и пенсий из ПФУ в порядке, предусмотренном Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, основанная на выплатах из Накопительного фонда;

добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, обеспечиваемое ПФУ, страховыми организациями и банками.

Однако фактически в Украине работает солидарная система и добровольное пенсионное обеспечение. Закон о накопительной пенсии планируют принять уже к концу 2025 года, а также разработать необходимую ІТ-систему и экономический концепт.

Начать платить взносы по накопительной системе можно в негосударственном пенсионном фонде. Сейчас, пока не заработала государственная система накопительных пенсий, это хорошая возможность позаботиться о будущей пенсии.