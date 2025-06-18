Курс "Фінанси без стресу" від Нацбанку і ПриватБанку – нові можливості для старшого покоління

За два місяці навчання понад 100 літніх студентів отримали не просто теоретичну інформацію, а й практичні навички фінансової безпеки

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У рамках проєкту Національного банку України спільно з ПриватБанком, Благодійним фондом Let's Help та Університетом третього віку "Протон" з 1 квітня по 27 травня 2025 року відбувся курс "Фінанси без стресу" для людей віком 60+.

За два місяці навчання понад 100 літніх студентів отримали не просто теоретичну інформацію, а й практичні навички фінансової безпеки — від інтернет-банкінгу до захисту від шахрайства. Завершився курс урочистим випуском, що став не лише святом знань, а й визнанням важливості цифрової й фінансової обізнаності для старшого покоління.

"Наші дослідження свідчать, що однією з найменш фінансово обізнаних категорій населення в Україні є люди, старші 60 років. Їх індекс фінансової грамотності становить 11,6 бали, тоді як загалом по Україні цей показник становить 12,3 бали. Саме тому для людей старшого віку ми створюємо такий спеціальний формат, як окремий навчальний курс, що дає їм змогу доступно та просто підвищити фінансові знання", – наголосила директор Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.

Чому це важливо? Цифрові виклики та глобальний досвід

У країнах ЄС давно визнають важливість цифрового навчання для літніх людей: наприклад, проєкт Erasmus+ 60 допомагає старшим освоїти онлайн-банкінг і безпечно брати участь у фінансових процесах.

В Ірландії вивчають, як персональні наставники допомагають літнім долати страх роботи з цифровими системами, використовуючи "практичні симуляції" для тренування онлайн-транзакцій.

Такі програми показують: коли літня людина навчається у безпечному форматі, з підтримкою — вона не лише отримує навички, а й відчуває себе впевнено.

Фінансова грамотність — ключ до якісного старіння

Дослідження в США (Rush Memory and Aging Project) показали: люди з високим рівнем фінансової грамотності приймають більш обґрунтовані рішення щодо здоров’я та грошей.

Згідно з дослідженням Wharton University, рівень фінансової грамотності знижується з віком ~1% щороку, підвищуючи уразливість до шахрайства, помилок при пенсійному забезпеченні та виборі страховки.

Це підтверджує: без постійного оновлення знань літні люди можуть програвати роки накопичення.

У чому сила курсу "Фінанси без стресу" для українців старшого віку

Авторитетні лектори — експерти НБУ та ПриватБанку проводили лекції й практики.

Підтримка на кожному кроці — інтерактиви, вікторини, дві екскурсії з історії гривні, практичні заняття у відділеннях банку.

Сім модулів — від депозитів, облігацій та кешбеку до безпеки операцій і захисту прав споживачів.

"Підвищення фінансової грамотності українців – один із пріоритетів корпоративної відповідальності ПриватБанку. Нас дуже тішить соціальна активність та зацікавленість у нових знаннях серед старшого покоління. Ми не перший рік створюємо спільні навчальні проєкти з Національним банком та спостерігаємо невпинне зростання цікавості людей старшого віку, їхньої відкритості і прагнення бути включеними у всі процеси сьогодні", – сказала Олеся Жулинська, керівниця напряму зв’язків з громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Чому це важливо для старших українців

Захист від шахрайства. Опанування цифрових інструментів дозволяє вчасно розпізнати шахрайські схеми.

Ефективне планування пенсії та бюджету. Змінні технології (variable technologies – ШІ-інструменти, індивідуалізовані сервіси) відкривають нові інструменти, але без грамотності — замість захисту може з’явитися хаос.

Стійкість до цифрових змін. На власному досвіді учасники дивляться на фінансову сферу як на знайомий і доступний інструмент.

"Фінансова грамотність — це не просто навичка, а необхідність у сучасному світі, особливо для людей старшого віку. Оволодіння фінансовими знаннями допомагає нашим студентам почуватися впевнено в питаннях бюджету, заощаджень, пенсійних накопичень і безпечного використання фінансових інструментів… Ми в Університеті третього віку "Протон" пишаємося тим, що можемо допомагати нашим слухачам курсу здобувати ці важливі знання, адже фінансова грамотність — це шлях до стабільного та впевненого майбутнього", – зазначила ректорка Університету третього віку "Протон" Наталія Зак.

Проєкт "Фінанси без стресу" — це стратегічна інвестиція в довіру літніх людей до технологій, в їхню здатність ефективно розпоряджатися фінансами, захищатися від фінансових ризиків.

Курс дає не лише знання — він повертає людям старшого віку відчуття впевненості та включеності в сучасний цифровий світ.