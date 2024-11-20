США можуть запровадити 40% мита на китайський імпорт під керівництвом Трампа – опитування

Трамп може ввести майже 40% тарифи на імпорт з Китаю на початку 2025 року

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США можуть запровадити майже 40% мита на імпорт з Китаю за каденції президента Дональда Трампа – на початку наступного року. Про це свідчить опитування Reuters.

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Видання опитало понад 50 економістів у період з 13 до 20 листопада.

Опитування, яке видання провело щодо економіки Китаю після перемоги Дональда Трампа на виборах США 5 листопада, також прогнозує, що новообраний президент чинитиме опір запровадженню загальних 60% тарифів на китайські товари.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв запровадити високі тарифи на китайський імпорт у межах пакета торгівельних заходів "Америка понад усе".

Опитування показало, що переважна більшість очікує, що Трамп запровадить тарифи на початку наступного року: середній тариф становитиме 38%, а прогнози варіюються від 15% до 60%.

Більшість респондентів заявили, що не очікують запровадження повних 60% тарифів на китайські товари на початку 2025 року, бо це може прискорити інфляцію в США.

Економісти, яких опитало видання, прогнозують, що нові американські тарифи знизять економічне зростання Китаю у 2025 році приблизно на 0,5-1,0 відсоткового пункту.

Водночас більшість опитаних економістів зберегли свої середні прогнози зростання на 2024 і 2025 роки на рівні 4,8% і 4,5% відповідно, що відповідає прогнозам, зробленим до виборів у США. Очікується подальше уповільнення зростання до 4,2% у 2026 році.

Переважна більшість економістів, або 19 з 23, які взяли участь в опитуванні, заявили, що нещодавні заходи фіскального та монетарного стимулювання, оголошені урядом Китаю, мали незначний вплив на економіку і що потрібно більше стимулів.

Економісти, опитані Reuters, також знизили свої прогнози інфляції споживчих цін до 1,1% на наступний рік і 1,4% на 2026 рік, порівняно з раніше очікуваними 1,4% і 1,6% в жовтневому опитуванні.