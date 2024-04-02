Експерти Euronews прогнозують, що ціна Біткоїна може досягнути рівня $88 000 до кінця 2024 року

Прогноз був наданий під час проведення опитування співробітниками британської компанії Finder серед керівництва криптовалютних платформ та аналітиків криптовалютного ринку.

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За останнє півріччя котирування Біткоїна зросли майже в 3 рази, монета обновила історичні максимуми 2021 року. Експерти прогнозували значне зростання попиту на BTC та ціни ще в січні, драйвером росту стало схвалення заявок біржових спотових ETF на Біткоїн регулятором SEC.

На думку аналітиків крипторинку, чиї прогнози публікує Euronews, на кінець грудня 2024 року ціна головної криптовалюти Біткоїна може досягти рівня у 88 000 USD за монету. Цей прогноз був наданий під час проведення опитування співробітниками британської компанії Finder серед керівництва криптовалютних платформ та аналітиків криптовалютного ринку згідно з аналізом фундаментальних факторів та технічних показників.

Оптимістичні думки висловлюють інші фінансові експерти::

Майк Новограц, CEO Galaxy Digital: Багато кристувачів змінили погляд на інвестиції в цифрові активи після схвалення ETF.. Бейбі-бумери за допомогою інвестиційних консультантів отримали можливість стати власниками на цифрового золота. До кінця року ми з високою вірогідністю побачимо, як ціна BTC досягає значення у 100 000 USD. Якщо ми розглядаємо корекційний рух, ціна не буде нижчою за 50 000 доларів за монету, хіба що буде відбуватися щось неординарне.

Роберт Кійосакі, автор книги "Багатий тато, бідний тато": "Ціна Біткоїна злітає. Найбільша помилка – зволікати з купівлею активу. Почати можна навіть маючи 500 доларів, наступна зупинка ціни вже у 2024 році – $300 000 за монету, – написав він у соціальній мережі.

Згідно з прогнозом аналітиків фінансового порталу Traders Union, ціна Біткоїна залишається у висхідному тренді у найближчі місяці, а до кінця 2024 року котирування головної криптовалюти можуть досягти позначки $85 000.

Команда експертів провідної криптобіржі Binance надають більш стриманий прогноз. Вони вважають, що ціна BTC буде триматися в зоні 71-72 тисячі доларів до початку 2025 року, але навряд чи зможе перевершити ці значення.

Деякі фінансові аналітики очікують сильного росту криптовалют впродовж 2024 року та наводять декілька ключових факторів, що можуть стати драйверами подальшого росту ціни цифрових активів:

Високий попит з боку інституціональних інвесторів

Експерти фіксують підвищення попиту на Біткоїни з боку ключових інституціональних гравців та представників інвестиційних фондів:

Фонд BlackRock, що керує капіталом у мільярди доларів, отримав схвалення заявки на спотовий ETF у січні з боку SEC та став найбільшим інвестором у Біткоїн. Баланс фонду за два місяці зріс до 15,5 млрд доларів США, представники фонду придбали понад 225 000 ВТС за останні місяці.

Корпорація MicroStrategy, що розробляє програмне забезпечення, також інвестувала у Біткоїн – зараз на рахунку компанія має понад 205 000 BTC вартістю 15,06 млрд доларів США, і планує нарощувати обсяги інвестицій у криптоактиви у 2024 році.

За даними порталу https://bitcointreasuries.net/

У середині березня з’явилась інформація, що компанія випустить облігації на суму 500 мільйонів доларів з терміном погашення у 2030 році. Ці кошти планують використати для подальших інвестицій у Bitcoin. Під час стрімкого зростання ціни Біткоїна котирування акцій холдингу MicroStrategy за день зросли на 10,85%.

Аналітики вважають, що тенденція купівлі криптовалют з боку провідних інвестиційних фондів не буде довготривалою. Але роздрібні покупці можуть скористатися моментом та поповнювати свої портфелі цифровими активами, доки ті зростають в ціні на фоні покупок інституціональних інвесторів.

ВТС перевищив психологічний рівень історичного максимуму, що був зафіксований у 2021 році

Події 2021 рік боляче вдарив по самолюбству "хом'яків", які намагалися "заскочити в останній вагон поїзда". Багато користувачів очікували велику кількість продажів Біткоїна на рівнях опору 63-67 тисяч доларів, що завадило б подальшому зростанню цін на монету. Але всупереч негативним прогнозам, ціна ВТС впевнено обновила історичні максимуми та пішла вгору. За даними аналітиків, зараз на ринку знижується пропозиція монет Bitcoin. Власники монет, що хотіли продати свої активи, вже це зробили, а фонди накопичують Біткоїни на рахунках в довгостроковій перспективі. Подальше зростання дефіциту монет за умови підвищенняпопиту інституційних інвесторів сприяє зростанню цін Біткоїна.

Наступний халвінг

У березні 2024 року складність операцій майнінгу оновила історичний максимум, після останнього перерахунку цей показник збільшився на 5,79%. Наступний халвінг, що відбудеться у квітні 2024 року, зменшить суму доходів майнерів у 2 рази, що зробить цю діяльність ще менш вигідною та зменшить обсяг пропозиції ВТС.

Водночас багато користувачів очікують корекції ціни активу найближчим часом. Індекс страху та жадібності досяг рівня у 87%, що є практично історичним максимумом. Такі настрої демонструють високий рівень ейфорії та великий обсяг лонг-позицій, що вказує на переоціненість ВТС. Такий стан ринку фіксувався у 2017 та 2021 роках, після чого ціна більшості активів знижувалась.

Також котирування Біткоїна залишається під тиском з боку провідних фінансових регуляторів. Контроль з боку комісії SEC над платформою Binance вже зіпсував настрій оптимістам у 2023 році, а у 2024 схожі дії тривають між регулятором та криптобіржею Coinbase. В цілому, незважаючи на крекційні рухи, настрої учасників криптовалютного ринку залишаються позитивними.

Висновок

Ціна Біткоїна в останні місяці стрімко зростала та перевершила історичні максимуми 2024 року. Враховуючи зростання попиту з боку ключових інституціональних інвесторів, зменшення пропозиції та наступаючого халвінгу, котирування ВТС можуть досягти рівня $80 тисяч влітку 2024-го та $100 тисяч за монету до кінця року. Але настрій інвесторів може змінитися, що ми вже спостерігали у 2017 та 2021 роках – після швидкого зростання можливе значне просідання ціни криптоактивів. Тому приватним інвесторам слід враховувати можливі ризики та формувати портфель з різних фінансових активів.