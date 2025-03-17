Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році та як його докупити 

Де та як можна дізнатися свій пенсійний стаж? Скільки потрібно для виходу на пенсію

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Пенсія 2025: скільки стажу потрібно

Відповідно до законодавства вік виходу на пенсію визначає страховий стаж. Наявність страхового стажу визначається у день набуття відповідного віку: 60, 63 або 65 років.

За Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії за віком у 2025 році вимагає такий стаж:

після досягнення віку 60 років – не менше 32 років;

після досягнення 63 роки – не менше 22 років;

після досягнення 65 років – не менше 15 років.

У разі відсутності зазначеного страхового стажу пенсію за віком можуть призначити, якщо людина, продовжуючи працювати, набула необхідного страхового стажу.

Як дізнатися свій пенсійний стаж

Дізнатися свій пенсійний стаж можна на сайті Пенсійного фонду України або в офлайн-відділенні фонду. Але найпростіше це зробити через Дію всього за 2-3 хвилини. Для цього необхідно:

зайти на сайт "Дія";

увійти у свій кабінет;

далі натиснути на своє ім’я у правому верхньому куточку і там обрати "Відомості про мене".

У відомостях про користувача обрати "Пенсія". Там можна знайти свій стаж, кількість років і навіть заробітну плату за роками.

Як перевірити пенсійний стаж / Фото: Дія

Що робити, якщо не вистачає стажу

Законом України передбачена можливість докупити страховий стаж. Найчастіше докуповують стаж ФОПи, ті, кому не вистачає кілька років до необхідного стажу, хто має неофіційні доходи, а також українці за кордоном.

Пенсійний фонд запустив можливість купувати додатковий стаж у березні 2023 року. Відтоді українці сплатили внесків на 65 млн грн. Зробити це досить просто, у кілька кліків: потрібно підписати договір з Пенсійним фондом. Для цього потрібно:

перейти за посиланням на портал ПФ;

там зареєструватися або зайти до свого кабінету за допомогою Дія-підпису;

далі необхідно вибрати послугу "Договір на добровільну участь".

Пенсійне страхування / Фото: portal.pfu.gov.ua

Далі слід внести дані особи, за яку бажаєте платити страхові внески. Можна платити не лише за себе, а й за когось іншого. Крім того, особа може самостійно визначити період оплати, кількість внесків та їх розмір.

Страхова пенсія / Фото: portal.pfu.gov.ua

Для зарахування одного місяця страхового стажу має бути сплачена мінімальна сума внеску, зараз вона складає 1760 грн.

Як отримати накопичувальну пенсію

У Мінсоцполітики планують запустити накопичувальну пенсійну систему вже у 2026 році.

Зараз пенсійна система України має три рівні:

солідарна загальнообов’язкова система, що базується на наданні субсидій та пенсій з ПФУ в порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на виплатах з Накопичувального фонду;

добровільне недержавне пенсійне забезпечення, що забезпечується ПФУ, страховими організаціями та банками.

Проте фактично в Україні працюють солідарна система та добровільне пенсійне забезпечення. Закон про накопичувальну пенсію планують ухвалити вже до кінця 2025 року, а також розробити необхідну ІТ-систему та економічний концепт.

Розпочати робити внески за накопичувальною системою можна в недержавному пенсійному фонді. На цей час, поки не запрацювала державна система накопичувальних пенсій, це хороша можливість подбати про майбутню пенсію.