Снова с прибылью. Как банки закончили первое полугодие

Впервые с 2008 года международное рейтинговое агентство дало позитивный прогноз развития банковской системы Украины. Что дальше?

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Украинские банки получили 8,3 млрд грн чистой прибыли в первом полугодии. В январе-июне 2017 года был зафиксирован убыток – 1,85 млрд грн.

Тогда НБУ объяснял отрицательный результат доформированием резервов двумя банками – Приватом и Проминвестом. В этом году статистику системе подпортил Сбербанк, зафиксировавший во втором квартале почти 7 млрд грн убытка после 24 млн грн прибыли в январе-марте.

В результате "вторую четверть" банковский сектор закончил с убытком в 0,4 млрд грн. Что дальше?

Кто зарабатывал

Пятерка самых прибыльных банков не изменилась по сравнению с первым кварталом: лидером остается Приват (6,9 млрд грн прибыли за полгода), дальше идут Райффайзен Банк Аваль (2,7 млрд), Укрсиббанк (1,4 млрд), ПУМБ (1 млрд) и ОТП банк, который по итогам января-марта был третьим по прибыльности (сейчас – 0,96 млрд грн).

По сравнению с первым полугодием 2017 года заметно улучшил позиции Приват. Тогда госбанк также закончил первый квартал с прибылью, но во второй четверти ушел в убыток (“минус” 2,9 млрд грн) из-за доформирования резервов. Сейчас банк продолжает в разы наращивать чистый процентный доход: в первом полугодии 2017-го он составил 1,931 млрд грн дохода, в январе-июне 2018-го – 7,038 млрд грн.

"Приватбанк снизил процентные расходы после падения депозитных ставок, у него есть хорошие возможности для генерации комиссионного дохода, – отмечает финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк. – Не говоря уже о гарантированном процентном доходе от ОВГЗ, которым государство заместило токсичный кредитный портфель".

Заметно увеличили прибыль на фоне прошлого года Альфа-Банк, ING и Идея Банк – все показали прирост свыше тысячи процентов. Высокий показатель роста прибыльности у ТАСкомбанка – 809%.

“Альфа и ТАС получили эффект от консолидации с балансами связанных банков, плюс все перечисленные банки (кроме ING) достаточно активны на масс-маркете, – говорит Корнилюк. – ING традиционно показывает хорошие результаты, а сейчас им, возможно поспособствовала ситуация на рынке ОВГЗ”.

На чем зарабатывали

Зарабатывать банкам позволяют высокие кредитные ставки: по данным НБУ, стоимость новых кредитов юрлицам выросла за квартал на 0,6 п.п. до 16,1%. Средняя доходность по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев на конец июня почти не изменилась – примерно 14,1%.

“Ставки остаются высокими, доходность по депозитам хоть и постепенно растет, но все равно остается сравнительно невысокой, что позволяет банкам зарабатывать, – говорит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. – Тем более, что активно наращивается розничное кредитование в гривне – 40-45% год к году”.

Больше 1 млрд грн чистого процентного дохода в первом полугодии показали 11 банков. Но отображенные в отчетности проценты по кредитам не всегда совпадают с реально полученными деньгами от заемщиков, уточняет глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Банки могут начислять проценты по заемщикам, которые давно находятся в дефолте, – рассказывает Паращий. – Если полученные проценты хронически не достигают хотя бы 90% от начисленных, это показывает качество учета в таких банках".

Самые большие расхождения показали госбанки – Ощад и Укрэксим. Рентабельность Ощадбанка могла снизиться из-за более позднего, по сравнению с другими крупными банками, перехода на МСФО 9, уточняет Корнилюк из YouControl.

"Доля государственных ценных бумаг в их активах меньше, чем в Привате, – говорит Корнилюк. – К тому же проблема неработающих кредитов обусловливает постоянное недополучение ими процентных доходов".

Случаи, когда реально полученные деньги превышают данные из отчетности (Райффайзен, Укргаз, Креди Агриколь), можно объяснить погашениями процентов, недополученных в прошлые периоды, добавляет Паращий.

9 из 30 крупнейших банков более чем на треть увеличили чистый комиссионный доход – среди них ПриватБанк (плюс 2,3 млрд грн) и Универсал Банк (рост в 453%), который оперирует продуктом Monobank. Восемь финучреждений напротив – сократили поступления от комиссий.

Что будет дальше

Несмотря на общую прибыльнсть банковского сектора, 15 финучреждений зафиксировали в первом полугодии убытки. Худшие результаты, как и прежде, – у банков с российским капиталом.

К традиционно убыточным ВТБ и Проминвестбанку присоединился обычно прибыльный Сбербанк, который в июне одномоментно признал и зарезервировал около 7,7 млрд грн проблемных кредитов, уточнили LIGA.net в пресслужбе банка. В мае российские акционеры Сбера объявили о докапитализации украинской дочки на 8,3 млрд грн.

"Российский капитал – это банки, которые сворачивают бизнес в Украине, – отмечает Демкив из ICU. – Они продают свои активы, часто с большим дисконтом, поэтому рассчитывать на прибыли на нашем рынке им не приходится".

Вторая группа убыточных банков – средние и небольшие финучреждения. Причиной, которая не позволяют им выйти из "минуса" может быть зависимость их портфелей от государственных ценных бумаг, говорит глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

"Многие банки после повышения учетной ставки провели переоценку ценных бумаг в гривне по справедливой стоимости, – рассказывает Фастовец. – Валютные ОВГЗ переоценивали из-за снижения курса доллара".

Небольшим банкам и дальше будет трудно покрывать постоянно растущие операционные затраты, отмечает Демкив. Один из ключевых факторов увеличения расходов – рост зарплат, добавляет Фастовец.

"Выход для них – объединение. На рынке уже есть пример рыночного (а не по принципу одного владельца) слияния небольших банков (МТБ Банк и банк Центр, - Ред.), – говорит Демкив. – Еще один вариант – добровольный отказ от банковской лицензии: так сделали уже четыре банка, еще два находятся в процессе".

Из-за жесткой монетарной политики НБУ банкам придется работать с ограниченным набором инструментов заработка, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. В условиях высокой доходности ОВГЗ, банкиры предпочтут кредитовать Минфин, а не реальный сектор, уточняет он.

Нацбанк ожидает дальнейшего увеличения темпов роста розничного кредитования в третьем квартале, говорится в Обзоре банковского сектора НБУ. Банкиры преимущественно кредитуют текущие расходы населения. Этот фактор позволил статистически уменьшить долю проблемных кредитов в системе с 56,4% в апреле до 55,7% в июне, констатируют в НБУ.

В системе уже не осталось банков, которые не выполняют норматив адекватности капитала НБУ (минимум 10%). После первого квартала таких финучреждений было три: Форвард Банк, Мегабанк и ВТБ. Форвард провел докапитализацию только в июле, поэтому в статистике Нацбанка за полугодие значится, что он не выполняет норму.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Норматив адекватности (достаточности) капитала Н2 – соотношение регулятивного капитала банка к суммарным кредитным активам, за исключением резервов по активным операциям и суммы обеспечения кредитного портфеля. Чем выше Н2, тем больший риск берут на себя собственники банка. При низких уровнях основной риск перекладывается на его кредиторов и вкладчиков. Норматив Н1 устанавливает минимальный размер регулятивного капитала банка. Сейчас это 200 млн грн.

53 из 82 работающих финучреждений превышают норматив адекватности капитала минимум в два раза. Это не самая лучшая характеристика системы: избыточный уровень капитала говорит о том, что банк имеет высокие риски увеличения резервов для покрытия возможных убытков, говорит директор финансового департамента банка Пивденный Дмитрий Вотченко.

Основная часть сектора уже отобразила краткосрочный шок от перехода на МСФО 9, поэтому заметных потрясений в секторе, скорее всего, уже не будет, резюмирует Демкив. "Эту мысль подтверждает агентство Moody’s, - отмечает он. - В начале июля впервые за 10 лет оно дало позитивный, а не негативный или стабильный, прогноз по развитию нашей банковской системы".

Сергей Шевчук