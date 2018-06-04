Депозитные ставки упали

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 04.06.2018)

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За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 04.06.2018, см. Таблицу).

Средние процентные ставки по депозитам Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,12%). Синхронно снизилась доходность депозитов периодом от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 11,95% и до 12,60% годовых соответственно). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,33% годовыих. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (9,58%) и от 1 до 3 месяцев (9,86%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,64%). Синхронно снизилась доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,05% и до 2,91% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений не претерпела изменений и составляет 0,96% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 1,04% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 1,22% годовых.

Средняя процентная ставка в евро выросла для сбережений на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,85%). Вклады на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев синхронно подешевели, на 0,01 п.п. до 1,72% и до 1,88% годовых соответственно. Бессрочные сбережения не изменились в цене и предлагают 0,65% годовых, также как и вклады сроком до 1 месяца (0,65%). Без изменений осталась и средняя ставка для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (1,28%).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 04.06.18

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