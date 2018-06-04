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04.06.2018, 12:30

Депозитные ставки упали

Депозитные ставки упали

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 04.06.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 04.06.2018, см. Таблицу).

 

Средние процентные ставки по депозитам

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,12%). Синхронно снизилась доходность депозитов периодом от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 11,95% и до 12,60% годовых соответственно). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,33% годовыих. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (9,58%) и от 1 до 3 месяцев (9,86%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,64%). Синхронно снизилась доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,05% и до 2,91% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений не претерпела изменений и составляет 0,96% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 1,04% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 1,22% годовых.

Средняя процентная ставка в евро выросла для сбережений на период от 1 до 3 месяцев (на 0,02 п.п. до 0,85%). Вклады на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев синхронно подешевели, на 0,01 п.п. до 1,72% и до 1,88% годовых соответственно. Бессрочные сбережения не изменились в цене и предлагают 0,65% годовых, также как и вклады сроком до 1 месяца (0,65%). Без изменений осталась и средняя ставка для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (1,28%).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 04.06.18

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Теги: депозиты, процентные ставки
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