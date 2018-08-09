Курс НБУ: гривня снова укрепилась

На 9 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2696,1726 грн за $100;
3124,5944 грн за 100 евро;
На 8 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2702,1054 грн за $100;
3134,9827 грн за 100 евро;
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