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31.07.2018, 17:35

McDonald's объявил о выпуске собственной "монеты" MacCoin

McDonald

McDonald's выпустит "монету" MacCoin к пятидесятилетнему юбилею биг мака

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о выпуске собственной монеты MacCoin. BCFocus уточняет, что это не новая криптовалюта, а ваучер на бургеры.

McDonald's будет распространять такие ваучеры в 50 странах мира тиражом 6,2 млн.

На создание такой "валюты" McDonald’s вдохновил индекс биг мака, который ежегодно высчитывает The Economist. Напомним, индекс показывает покупательскую способность той или иной валюты, исходя из стоимости бургера биг мак в стране этой валюты.

Ограниченная в тираже коллекционная монета MacCoin как раз и будет выпущена в честь легендарного биг мака, который 50 лет назад (в 1968 году) начал продаваться в сети ресторанов McDonald's.
McDonald's выпускает MacCoins в пяти разных вариантах дизайна, каждый из которых отражает пять десятилетий существования биг мака.

Со 2 августа и до того момента, когда монеты кончатся, клиенты будут получать MacCoin за каждый купленный биг мак. После 3 августа все монеты уже можно будет обменивать на юбилейный бургер.

Украинский McDonald's у себя в Facebook объявил, что разыграет 10 "монет" MacCoin 2 августа.

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Теги: McDonald's
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