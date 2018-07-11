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11.07.2018, 10:04

Как протекционизм Трампа навредил украинским металлургам

Александр Мартыненко
Александр Мартыненко
Руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU

Валютные поступления от экспорта металлов могут сократиться уже в следующем году

Сталь утратит статус одного из основных двигателей роста украинского экспорта уже в 2018 году. Несмотря на благоприятное начало года для металлургов, ситуация на рынке становится все более шаткой. Во втором полугодии цены могут снизиться на 10-15%.

Один из ключевых рисков — ослабление китайского рынка стали, которое вызовет рост экспорта из Поднебесной. Вместе с тем, главной угрозой сейчас становится нарастающая волна протекционизма, вызванная торговыми конфликтами между США и их партнерами.

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Американский трюк

По последним данным Госстата, за январь-апрель выручка от черных металлов выросла на 32% до $3,8 млрд и принесла четверть поступлений от всего украинского экспорта. Цены на украинскую сталь достигли максимума с 2014 года, хоть и снизились на 10% с начала марта.

Цена на экспортный стальной горячекатаный рулон на условиях FOB Черное море, $/тонна

Источники: Bloomberg, ICU, Citi, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Renaissance Capital, VTB Capital
Отправной точкой проблем на рынке стало мартовское решение США ограничить доступ стали на свой рынок c помощью 25%-й пошлины. Сначала многими это решение воспринималось больше как демонстрация жесткой позиции в переговорах с основными торговыми партнерами. Однако сейчас освобождение от пошлин действует только для трех стран – Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Причем Бразилия и Южная Корея были вынуждены согласиться на квотирование своей продукции в размере 70% от среднегодовых объемов за 2015-17. В администрации президента США говорят, что возврат к существовавшим до этого торговым отношениям маловероятен – они не устраивают американцев.

Прямой эффект от введения пошлин незначителен для украинской стали, поскольку экспорт в США давал менее 2% всей выручки от стального экспорта в 2017 году. Основная опасность для нас - перенаправление продукции других стран с рынка США на другие – более открытые – рынки, такие как Европа, Ближний Восток и Африка. В 2017 году украинские компании продали там около 12 млн тонн проката, или около 80% всего стального экспорта. Из США на другие рынки, по различным оценкам может поступить от 7 до 18 млн тонн в год.

Китаю не нужна сталь

Укрепление протекционизма может ударить по потреблению стали в Китае. Рекордные с 2009 года финансовые вливания в экономику, особенно в строительство и инфраструктуру, подтолкнули рост потребления стали в Китае до 5% в 2016 и 3% в 2017. Инвестиции остаются на достаточно высоком уровне и в начале 2018, но сигналы о более сдержанной финансово-кредитной политике продолжают усиливаться.

Потребление стали в Китае выросло на 5% и в начале этого года, но по итогам 2018-го многие эксперты ожидают замедления до 0-1%. Помимо этого, ввод торговых ограничений со стороны США может стоить китайской стальной отрасли до 1 млн тонн экспорта и 2-3 млн тонн внутреннего спроса от машиностроительного сектора.

В сумме, для годового внутреннего потребления стали в Китае это потери составят не более 0,5%. Но для европейских рынков это колоссальные объемы – если они будут перенаправлены в ЕС, это уже может означать более 50% увеличения чистого импорта в регионе.

ЕС не хочет быть свободным

В связи с этим, ограничение свободной торговли сталью может коснуться и ключевых для Украины рынков. Рынок ЕС, на который в 2017 году ушло 34% украинского экспортного стального проката, слабеет. Об этом, среди прочего, свидетельствует рост складских запасов с начала года и снижение июньских цен в среднем на 3% по сравнению с маем и на 10% по сравнению с мартом. 

В то же время, рост импорта стали в ЕС составил 10% в 1-м квартале 2018 (по сравнению с тем же периодом 2017) и по итогам года, вероятно, превысит прогноз (2-2,5%). Еврокомиссия в конце марта начала специальное расследование по факту введения пошлин на стальной импорт в США и его негативного влияния на рынок ЕС. И хотя полное расследование может занять от девяти до одиннадцати месяцев, Евросоюз под давлением местных сталепроизводителей в прошлый четверг объявил о планах ввести предварительные ограничения на импорт стали уже в середине июля.

Защитные меры будут включать квотирование, исходя из среднегодовых показателей прошлых лет, и заградительные пошлины на поставки сверх таких объемов. Аналогичное расследование инициировала Турция, куда поступило около 10% от украинского стального экспорта в 2017 году.

Резкий рост торговых ограничений может вызвать значительное сужение свободных экспортных рынков стали для Украины. Это приведет к тому, что украинские металлурги могут столкнуться как со снижением цен из-за усиления конкуренции, так и с возможным введением заградительных пошлин и ограничений объемов поставок.

В результате, шансы стальной отрасли сохранить роль драйвера украинского экспорта в 2018-19 резко уменьшаются. Мы ожидаем, что валютные поступления от экспорта черных металлов вырастут не более чем на 2% до $9,7 млрд в 2018 и могут снизиться на 10% до $8,8 млрд в 2019.

Для металлургов все более важное значение будет иметь внутренний рынок, в то время как для украинского экспорта возрастет роль продаж услуг, а также продукции аграрного и машиностроительного секторов.

Экспорт товаров из Украины, $ млн

Источники: НБУ, Госстат Украины, ICU

Александр Мартыненко, 
руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций, группа ICU

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Теги: металлургия, пошлины на сталь, экспорт стали
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