Morgan Stanley снял ограничения на инвестиции в криптовалюту для своих клиентов

Крупнейшая в мире компания по управлению активами разрешила криптоинвестиции всем, а не только богатым клиентам

Американский банковский холдинг Morgan Stanley расширил доступ к криптоинвестициям для всех клиентов и разрешает такие инвестиции на любых типах счетов, включая пенсионные. Об этом со ссылкой на источники пишет CNBC.

С 15 октября финансовые консультанты Morgan Stanley смогут предлагать криптовалютные фонды любому клиенту. Ранее эта возможность была доступна только клиентам с высокой толерантностью к риску и активами не менее $1,5 млн.

Этот шаг знаменует собой очередное расширение доступа к криптовалютам в крупнейшей в мире компании по управлению активами после того, как позиция правительства США в отношении этого нового класса активов изменилась с избранием президента Дональда Трампа, отмечает CNBC.

В прошлом месяце Morgan Stanley заявил, что вскоре позволит торговать биткоином, эфиром и соланой через свою дочернюю компанию E-Trade.

За последние два десятилетия Morgan Stanley превратился в гиганта отрасли, накопив $8,2 трлн клиентских активов в рамках своих операций по управлению капиталом и инвестициями.

Поскольку Morgan Stanley снижает требования к криптофондам, банк будет полагаться на автоматизированный процесс мониторинга, чтобы гарантировать, что клиенты не слишком сосредоточены на волатильном классе активов.

Глобальный инвестиционный комитет банка недавно опубликовал модель, которая рекомендует максимальное начальное вложение в криптовалюту до 4% в зависимости от целей – от "сохранения благосостояния" до "конъюнктурного роста".

Комитет "рассматривает криптовалюту как набирающий популярность спекулятивный класс активов, который многие инвесторы, но не все, будут стремиться изучить", заявила главный инвестиционный директор по управлению активами компании Лиза Шалетт.

На данный момент консультанты по-прежнему ограничены предложением биткоин-фондов от BlackRock и Fidelity. Но, по словам осведомленных источников, Morgan Stanley следит за отраслью в отношении возможных дополнений к этим предложениям, включая другие типы криптовалют.

В сентябре The Wall Street Journal писал, что семья президента США Дональда Трампа получила до $6 млрд "бумажных" активов после начала торговли новой криптовалютой WLFI их проекта World Liberty Financial