Украинские пользователи за год потратили почти $1 млрд на покупку биткоинов

Рост криптоактивности в Украине объясняется крупными транзакциями на десятки тысяч и миллионы долларов

Украинские пользователи в период с июля 2023 года по июль 2024 года потратили почти $882 миллиона на покупку биткоинов, сообщил Европейский банк реконструкции и развития в четверг.

Украина – один из мировых лидеров по уровню использования криптовалют. По данным Global Crypto Adoption Index 2024 от Chainalysis, она уступает лишь Индии, Нигерии, Индонезии, США и Вьетнаму.

"В указанный период [с июля 2023 года по июль 2024 года] страна получила криптовалютных поступлений на $106 миллиардов и потратила $882 миллионов в гривневом эквиваленте на покупку биткоинов. Нынешний рост криптоактивности в основном объясняется институциональными транзакциями в пределах $1-10 миллионов и профессиональными операциями на суммы от $10 000 до $1 миллиона", – говорится в отчете.

Несмотря на активное инвестирование в криптовалюту, она остается вне легального поля в Украине.

В феврале 2022 года Рада приняла закон №2074-IX "О виртуальных активах". Он до сих пор не начал функционировать, потому что для вступления его в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.

3 сентября 2025 года депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении, но второе чтение может состояться не скоро - возможно, уже при следующем составе парламента.

В действующей редакции законопроект предусматривает введение налогообложения прибыли от операций с виртуальными активами (в виде разницы между продажей и покупкой) по ставке 18%. Не будут облагаться налогом обмены между криптовалютами и продажи до одной минимальной зарплаты, а также виртуальные активы, полученные в результате эмиссии или бесплатно от эмитентов.