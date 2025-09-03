В Украине обложат налогом прибыль от криптовалют: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада на заседании в среду приняла за основу проект закона №10225-д о внесении изменений в Налоговый кодекс для урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Об этом сообщил его инициатор, глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

За законопроект, который устанавливает правила налогообложения операций с виртуальными активами (не только криптовалют, а более широкого круга цифровых вещей: это могут быть токены с привязкой к активам, токены электронных денег и другие токены), проголосовали 246 народных депутатов.

Первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк предупредил, что ко второму чтению законопроект претерпит много изменений, поэтому он лично "не видит смысла сильно долго расписывать, о чем там".

В нынешней редакции законопроект предусматривает введение налогообложения прибыли от операций с виртуальными активами (в виде разницы между продажей и покупкой) по ставке 18%. Не будут облагаться налогом обмены между криптовалютами и продажи до одной минимальной зарплаты, а также виртуальные активы, полученные в результате эмиссии или бесплатно от эмитентов.

Для активов, приобретенных до вступления в силу закона, при продаже в 2026 году будет применяться льготная ставка 5%. Если плательщик не воспользуется этим правом, потом такие доходы будут облагаться налогом на общих основаниях.

Налогоплательщики самостоятельно должны будут вести учет финансового результата от операций с виртуальными активами, отдельно от других доходов и расходов.

Поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, обязаны будут стать на учет в соответствующем государственном органе и ежегодно до 31 января подавать отчет об операциях с виртуальными активами. Проект устанавливает штрафные санкции за неподачу или несвоевременную подачу заявления о постановке на учет, а также за неподачу или несвоевременную подачу отчета.

Действующая версия законопроекта предусматривает, что новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

  • В феврале 2022 года Рада приняла закон №2074-IX "О виртуальных активах". Он до сих пор не начал функционировать, потому что для вступления его в силу нужно было внести изменения в Налоговый кодекс, чего парламент не сделал.
  • Сейчас продолжается работа над обновленным законопроектом о виртуальных активах. Регулирование в Украине, которое распространится и на криптоотрасль, будет построено на европейских нормах MiCA.
