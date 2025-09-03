В Україні оподаткують прибуток від криптовалют: законопроєкт пройшов перше читання

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила за основу проєкт закону №10225-д про внесення змін до Податкового кодексу для врегулювання обігу віртуальних активів в Україні. Про це повідомив його ініціатор, голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За законопроєкт, який встановлює правила оподаткування операцій з віртуальними активами (не лише криптовалют, а ширшого кола цифрових речей: це можуть бути токени з прив'язкою до активів, токени електронних грошей та інші токени), проголосували 246 народних депутатів.

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк попередив, що до другого читання законопроєкт зазнає багато змін, тому він особисто "не бачить сенсу сильно довго розписувати, про що там".

У чинній редакції законопроєкт передбачає запровадження оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами (у вигляді різниці між продажем і покупкою) за ставкою 18%. Не будуть оподатковуватися обміни між криптовалютами та продажі до однієї мінімальної зарплати, а також віртуальні активи, отримані внаслідок емісії або безоплатно від емітентів.

Для активів, придбаних до набрання чинності закону, у разі продажу у 2026 році застосовуватиметься пільгова ставка 5%. Якщо платник не скористається цим правом, потім такі доходи оподатковуватимуться на загальних підставах.

Платники податку самостійно повинні будуть вести облік фінансового результату від операцій з віртуальними активами, окремо від інших доходів і витрат.

Постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зобов'язані будуть стати на облік у відповідному державному органі та щорічно до 31 січня подавати звіт про операції з віртуальними активами. Проєкт встановлює штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік, а також за неподання або несвоєчасне подання звіту.

Чинна версія законопроєкту передбачає, що нові правила наберуть чинності з 1 січня 2026 року.