Криптовалютні мільйонери. Скільки крипти задекларували та втратили посадовці?

Кількість декларацій з криптовалютами зросла майже вдвічі за 2022 рік порівняно з 2021-м. А Bitcoin, Ethereum та Tether мають найбільший попит серед посадовців

Держслужбовці-криптомільйонери. Генеративна графіка: Олександр Чепіга

Популярність криптовалют зростає щороку не лише серед населення, а й серед українських посадовців. У понад 1,4 тис. декларацій за 2022 рік згадувалася криптовалюта, що майже удвічі більше ніж у 2021-му, повідомляє Опендатабот.

LIGA.net розповідає, які криптовалюти найпопулярніші серед посадовців, хто з чиновників задекларував найбільше криптовалюти, а хто втратив сотні мільйонів у гривневому еквіваленті.

Найпопулярніші криптовалюти серед держпосадовців

Щороку кількість декларацій з криптовалютою у держслужбовців зростає: найбільші "стрибки" зафіксували у 2019 році (майже ушестеро) та у 2022-му (майже удвічі).

Кількість декларацій із криптовалютами за 2016-2022 роки. Інфографіка: Дарина Дмитренко

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У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році лідерами залишилися Bitcoin (BTC) – 816 декларантів володіють цією валютою, Ethereum (ETH) – 624 декларанти. На третє місце вийшли стейблкоїни Tether (USDT) – 490 декларантів, тоді як Ripple (XRP) посів четверте місце у топі із 284 декларантами. Закриває п'ятірку "шиткоїн" SHIBA із 278 власниками.

Хто з українських посадовців задекларував найбільше криптовалюти?

П'ятірка найбільших власників Bitcoin

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік — 121 BTC — задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це — понад 195 млн грн.

За друге та третє місце, майже з однаковою кількістю BTC, поборолися перший заступник начальника Поліської Держмитслужби Іван Іванов та депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр. Ці чиновники мають 102 BTC (майже 186 млн грн на момент публікації статті) та 100 BTC (182 млн грн) відповідно.

П'ятірка посадовців, які мають найбільше Bitcoin. Інфографіка: Дарина Дмитренко

Закривають п'ятірку Олег Бондаренко – голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Управління справами апарату ВРУ та Олексій Кучер – голова Державної регуляторної служби України. Вони задекларували 80 BTC (146 млн грн) та 77 BTC (140 млн грн) відповідно.

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П'ятірка найбільших власників Ethereum

Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість Bitcoin, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою за Ethereum, зазначили в Опендатабот. У деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник вказав, що володіє однаковою сумою еквівалента за цю криптовалюту — 14,6 млн грн.

П'ятірка посадовців, які мають найбільше Ethereum. Інфографіка: Дарина Дмитренко

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П'ятірка найбільших власників Tether

Найбільше криптодоларів або стейблкоїнів за 2021 рік задекларував заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Віталій Бровко – 774 500 USDT (29,4 млн грн). Посадовець утримав першість й серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилась.

Водночас друге місце за Tether посів директор департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Максим Кисельов — 25 млн у гривнях.

Найбільші втрати у крипті серед українських посадовців

Заступник голови Державної служби геології та надр Роман Сарамага став "чемпіоном" серед держпосадовців: він втратив 380,95 BTC (на момент публікації статті – це 693 млн грн) та зазначив це у своїх деклараціях за 2021-2022 роки.

Найбільше Ethereum втратив депутат Подільської районної ради Одеської області Ігор Осіпов - 1 800 ETH, або ж понад 170 млн грн, зазначено у його декларації за 2021-2022 рр.