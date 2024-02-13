Криптовалютные миллионеры. Сколько крипты задекларировали и потеряли чиновники?

Количество деклараций с криптовалютами возросло почти вдвое за 2022 год. А Bitcoin, Ethereum и Tether стали самыми популярными среди чиновников

Госслужащие-криптомиллионеры. Генеративная графика: Александр Чепига

Популярность криптовалют растет с каждым годом не только среди населения, но и среди украинских чиновников. В более чем 1,4 тыс. деклараций за 2022 год упоминалась криптовалюта, что почти вдвое больше, чем в 2021-м, сообщает Опендатабот.

LIGA.net рассказывает, какие криптовалюты самые популярные среди чиновников, кто из чиновников задекларировал больше всего криптовалюты, а кто потерял сотни миллионов в гривневом эквиваленте.

Самые популярные криптовалюты среди чиновников

Ежегодно количество деклараций с криптовалютой у госслужащих растет: самые большие "скачки" зафиксировали в 2019 году (почти в шесть раз) и в 2022-м (почти в два раза).

Количество деклараций с криптовалютами за 2016-2022 годы. Инфографика: Дарья Дмитренко

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В декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году лидерами остались Bitcoin (BTC) – 816 декларантов владеют этой валютой, Ethereum (ETH) – 624 декларанта. На третье место вышли стейблкоины Tether (USDT) – 490 декларантов, тогда как Ripple (XRP) занял четвертое место в топе с 284 декларантами. Закрывает пятерку "шиткоин" SHIBA с 278 владельцами.

Кто из украинских чиновников задекларировал больше криптовалюты?

Пятерка крупнейших владельцев Bitcoin

Наибольшее количество биткоинов за 2022 год – 121 BTC – задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич. В гривневом эквиваленте на момент публикации текста это — более 195 млн грн.

За второе и третье место, почти с одинаковым количеством BTC, поборолись первый заместитель начальника Полесской Гостаможслужбы Иван Иванов и депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр. У этих чиновников 102 BTC (почти 186 млн грн на момент публикации статьи) и 100 BTC (182 млн грн) соответственно.

Пятерка чиновников, которые имеют больше всего Bitcoin. Инфографика: Дарья Дмитренко

Закрывают пятерку Олег Бондаренко – глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Управления делами аппарата ВРУ и Алексей Кучер – глава Государственной регуляторной службы Украины. Они задекларировали 80 BTC (146 млн грн) и 77 BTC (140 млн грн) за 2022 год соответственно.

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Пятерка крупнейших владельцев Ethereum

Чиновник из Днепропетровской области Сергей Карпенко, задекларировавший наибольшее количество Bitcoin, два года подряд также является рекордсменом по сумме по Ethereum, отметили в Опендатабот. В декларациях за 2021 и 2022 годы чиновник указал, что владеет одинаковой суммой эквивалента за эту криптовалюту — 14,6 млн грн.

Пятерка чиновников, которые имеют больше всего Ethereum. Инфографика: Дарья Дмитренко

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Пятерка крупнейших владельцев Tether

Больше криптодолларов или стейблкоинов за 2021 год задекларировал заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Виталий Бровко – 774 500 USDT (29,4 млн грн). Чиновник удержал первенство и среди декларантов за 2022 год. Количество криптодолларов в его собственности не изменилось.

В то же время, второе место по Tether занял директор департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Максим Киселев — 25 млн в гривнах.

Самые большие потери в крипте среди украинских чиновников

Заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Роман Сарамага стал "чемпионом" среди чиновников: он потерял 380,95 BTC (на момент публикации статьи – это 693 млн грн) и отметил это в своих декларациях за 2021-2022 годы.

Больше всего Ethereum потерял депутат Подольского районного совета Одесской области Игорь Осипов – 1 800 ETH, или более 170 млн грн, указано в его декларации за 2021-2022 гг.

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