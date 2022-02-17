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Рада повторно приняла закон о криптовалютах после вето Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 14:17
Рада повторно приняла закон о криптовалютах после вето Зеленского - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании в четверг во второй раз приняла законопроект №3637 о виртуальных активах, который в октябре был ветирован президентом Владимиром Зеленским. За него проголосовали 272 депутата при 226 минимально необходимых.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что это позволит легализовать криптоиндустрию Украины.

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"Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени. Закон позволит это изменить и детенизировать новый сектор экономики. Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, а украинцы – защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества", – считает министр.

Регулятором рынка виртуальных активов будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (кроме активов, которые обеспечены валютными ценностями, – это сфера НБУ). Она будет формировать государственную политику в этой сфере, определять порядок обращения виртуальных активов, выдавать разрешения и осуществлять финансовый мониторинг. Нацкомиссию по ценным бумагам возглавляет Руслан Магомедов, который был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Виртуальный актив в украинском законодательстве описан как выраженное в электронной форме нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав и имеющее стоимость.

Принятый закон – базовый. Для полноценного запуска рынка виртуальных активов потребуются изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.

  • Первый раз Верховная Рада приняла законопроект №3637 о виртуальных активах в сентябре 2021 года. Через месяц Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями.
  • Президент ветировал законопроект, потому что предполагалось создание нового государственного органа для регулирования рынка виртуальных активов, а он считает, что это должны делать существующие регуляторы финансовых рынков.

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Андрей Водяный
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верховная рада криптовалюта Михаил Федоров
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