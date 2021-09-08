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Верховная Рада легализировала виртуальные активы

08.09.2021, 12:49
Верховная Рада легализировала виртуальные активы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", который легализирует использование виртуальных активов в Украине. За него проголосовали 276 народных депутатов.

Законопроект должен упорядочить регуляцию рынка виртуальных активов и его участников, говорится в пояснительной записке. Он также регулирует правовой статус виртуальных активов и гражданско-правовых отношений между физическими и юридическими лицами, которые появляются при использовании цифровых активов. 

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Законопроект определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. Это касается хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода.

Ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн, написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Принятие законопроекта позволит вывести их из тени, добавил он.

"Все находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции не платятся налоги. Благодаря закону это урегулируется. Будут созданы условия, которые позволят бюджету получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными", – написал Федоров.

Он добавил, что принятие законопроекта позволит регистрироваться в Украине компаниям, которые работают с такими активами. Всего в мире криптоактивы легализировали три страны Германия, Люксембург и Сингапур, добавил министр.

В Минцифры добавили, что теперь в Украине смогут официально работать украинские и иностранные криптобиржи. Банки смогут открывать счета для криптокомпаний, а доходы можно будет декларировать в виртуальных активах, отметили там.

В частности, компаний-поставщиков криптоуслуг обяжут раскрывать структуру собственности и проводить финмониторинг.

Дополнено в 12:49. Принятый Радой законопроект не сможет запустить рынок виртуальных активов в Украине. Это станет возможно после изменений в налоговый кодекс, сообщил в Facebook Федоров.

"Принятый законопроект – базовый. Сейчас работает над законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он регулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. После его принятия мы сможем запустить рынок виртуальных активов", – написал Федоров. 

  • 2 декабря 2020-го Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. В конце апреля 2021-го Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах.

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Александр Мясищев
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