Верховная Рада сделала шаг к легализации криптовалют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. "За" проголосовало 230 народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно пояснительной записке, в Украине рынок виртуальных активов фактически уже сложился и существует в течение примерно пяти лет, но находится полностью вне правового поля государства.

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Во время презентации проекта в Раде, автор документа Алексей Жмеренецкий (партия Слуга народа), заявил, что предприниматели в сфере виртуальных активов работают полностью в тени и не могут регистрироваться, защищать свои права в суде, заключать контракты, стартапы бегут из Украины или регистрируются в иностранных юрисдикциях.

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около $150-200 млн в день, а капитализация – составляет более $2 млрд, но к сожалению вся отрасль находится в тени", – сказал Жмеренецкий.

Принятие законопроекта должно решить такие проблемы как:

- отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;

- отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;

- отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;

- регулирования деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;

- отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;

- отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, является Минцифры.

Авторы законопроекта также отмечают, что принятие законопроекта станет толчком для интеграции Украины в европейское и мировое экономическое сообщество.

В июле 2020 года Минцифры пообещало разработать законопроект и внести изменения в Налоговый кодекс для удобной работы с криптовалютами.

В конце июля Минцифры привлекло голландских экспертов для легализации рынка криптовалют в Украине.

В сентябре министерство заявило, что Украина – лидер по применению виртуальных активов среди населения.

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Наталия Софиенко

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