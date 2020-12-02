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Верховная Рада сделала шаг к легализации криптовалют

02.12.2020, 13:05
Верховная Рада сделала шаг к легализации криптовалют - Фото
Биткоин (фото - depositphotos.com)

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. "За" проголосовало 230 народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно пояснительной записке, в Украине рынок виртуальных активов фактически уже сложился и существует в течение примерно пяти лет, но находится полностью вне правового поля государства.

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Во время презентации проекта в Раде, автор документа Алексей Жмеренецкий (партия Слуга народа), заявил, что предприниматели в сфере виртуальных активов работают полностью в тени и не могут регистрироваться, защищать свои права в суде, заключать контракты, стартапы бегут из Украины или регистрируются в иностранных юрисдикциях.

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около $150-200 млн  в день, а капитализация – составляет более $2 млрд, но к сожалению вся отрасль находится в тени", – сказал Жмеренецкий.

Принятие законопроекта должно решить такие проблемы как:

- отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;
- отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;
- отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;
- регулирования деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;
- отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, является Минцифры.

Авторы законопроекта также отмечают, что принятие законопроекта станет толчком для интеграции Украины в европейское и мировое экономическое сообщество.

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Наталия Софиенко
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