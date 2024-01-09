Минцифры не согласилось с НБУ: виртуальные активы могут быть средствами платежа

Фото: Александр Борняков/Facebook

Министерство цифровой трансформации не согласилось с Национальным банком в вопросе криптовалюты. Замминистра Александр Борняков отреагировал на заявление первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой о том, что легализация крипты может угрожать финансовой стабильности Украины.

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"Предлагаю оперировать фактами", – написал Борняков в Facebook.

Он отметил, что сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта по урегулированию оборота виртуальных активов: №10225 от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и альтернативный №10225-1 от Минцифры.

Оба законопроекта содержат положение о том, что функцию средства платежа может выполнять только отдельный вид виртуальных активов – токены электронных денег.

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Борняков объяснил разницу между документами:

→ законопроект от НКЦБФР под токеном электронных денег понимает разновидность виртуального актива, имеющую целью поддержание своей стабильной стоимости путем привязки к стоимости исключительно одной официальной валюты. Для использования на территории Украины эмитенты токенов электронных денег имеют право производить выпуск токенов электронных денег, номинированных исключительно в гривне;

→ законопроект от Минцифры классифицирует как токены электронных денег виртуальные активы, стоимость которых связана со стоимостью украинской гривны. Именно токены электронных денег являются законным средством расчетов за товары, работы и услуги на всей территории Украины, а эмитентами и оферентами токенов электронных денег в Украине могут быть исключительно банки и небанковские финансовые учреждения, которые являются резидентами Украины.

Оба проекта закона устанавливают, что рынок виртуальных активов в части эмиссии и обращения токенов электронных денег, которые могут использоваться как средство платежа, регулируется Нацбанком, "потому что это его зона ответственности".

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Борняков подчеркнул, что правовой режим номинированных в гривне токенов электронных денег будет соответствовать тому, что применяется к обычным электронным деньгам, которые уже использовались в государстве без влияния на макроэкономическую стабильность.

"Эти токены должны быть полностью обеспечены наличными или безналичными гривнями, что будет 100% предохранителем от возможных случаев изменения общего размера денежной массы. Уверен, что коллеги из НБУ не допустят внедрение каких-либо слишком рисковых моделей", – отметил Борняков.