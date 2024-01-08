НБУ не змінив позицію щодо криптовалют: Це не гроші
Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції до криптовалют.
"Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду", – сказала вона ввечері в неділю в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
Рожкова розказала, що МВФ вважає ризиковими "будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики" під час війни.
"Саме тому в меморандумі є окремий пункт, що ми вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як це правильно імплементувати в нашому законодавстві", – сказала вона.
Рожкова додала, що для економіки України макрофінансова стабільність зараз важливіша, ніж криптовалюта.
- У лютому 2022 року в Україні ухвалили закон №2074-IX "Про віртуальні активи", який набере чинності тільки після того, як буде ще один закон – про оподаткування операцій з ними.
- Міністерство фінансів розраховує протягом 2024 року проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті, і сформувати керівні принципи, які стануть основою для розробки проєкту закону про оподаткування операцій з віртуальними активами.