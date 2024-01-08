НБУ не змінив позицію щодо криптовалют: Це не гроші

Катерина Рожкова заявила, що для економіки України макрофінансова стабільність зараз важливіша, ніж легалізація крипти

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Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції до криптовалют.

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"Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду", – сказала вона ввечері в неділю в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Рожкова розказала, що МВФ вважає ризиковими "будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики" під час війни.

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"Саме тому в меморандумі є окремий пункт, що ми вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як це правильно імплементувати в нашому законодавстві", – сказала вона.

Що сказано в меморандумі з МВФ про криптовалюти Віртуальні активи. Чинне законодавство щодо віртуальних активів може створювати ризики для цінової стабільності та ефективності механізму монетарної трансмісії. До кінця червня 2024 року НБУ та НКЦПФР підготують оновлення законодавства за технічної допомоги МВФ та в консультаціях зі співробітниками МВФ, щоб увідповіднити його до найкращих міжнародних практик, враховуючи цілі економічного розвитку та пом'якшуючи ризики для цінової та фінансової стабільності. Віртуальні активи. Чинне законодавство щодо віртуальних активів може створювати ризики для цінової стабільності та ефективності механізму монетарної трансмісії. До кінця червня 2024 року НБУ та НКЦПФР підготують оновлення законодавства за технічної допомоги МВФ та в консультаціях зі співробітниками МВФ, щоб увідповіднити його до найкращих міжнародних практик, враховуючи цілі економічного розвитку та пом'якшуючи ризики для цінової та фінансової стабільності.

Рожкова додала, що для економіки України макрофінансова стабільність зараз важливіша, ніж криптовалюта.