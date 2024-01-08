НБУ не изменил позицию по криптовалютам: Это не деньги

Екатерина Рожкова заявила, что для экономики Украины макрофинансовая стабильность сейчас важнее легализации крипты.

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Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции в отношении криптовалют.

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"Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда", — сказала она вечером в воскресенье в эфире телеканала "Мы – Украина".

Рожкова рассказала, что МВФ считает рисковыми "любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики" во время войны.

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"Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве", — сказала она.

Что сказано в меморандуме с МВФ о криптовалютах Виртуальные активы. Действующее законодательство относительно виртуальных активов может создавать риски для ценовой стабильности и эффективности механизма монетарной трансмиссии. До конца июня 2024 года НБУ и НКЦБФР подготовят обновление законодательства при технической помощи МВФ и в консультациях с сотрудниками МВФ, чтобы привести его в соответствие с лучшими международными практиками, учитывая цели экономического развития и смягчая риски для ценовой и финансовой стабильности. Виртуальные активы. Действующее законодательство относительно виртуальных активов может создавать риски для ценовой стабильности и эффективности механизма монетарной трансмиссии. До конца июня 2024 года НБУ и НКЦБФР подготовят обновление законодательства при технической помощи МВФ и в консультациях с сотрудниками МВФ, чтобы привести его в соответствие с лучшими международными практиками, учитывая цели экономического развития и смягчая риски для ценовой и финансовой стабильности.

Рожкова добавила, что для экономики Украины макрофинансовая стабильность сейчас важнее криптовалюты.