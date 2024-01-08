НБУ не изменил позицию по криптовалютам: Это не деньги
Первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сказала, что НБУ не собирается отказываться от своей консервативной позиции в отношении криптовалют.
"Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И здесь наша позиция совпадает с позицией наших коллег из Международного валютного фонда", — сказала она вечером в воскресенье в эфире телеканала "Мы – Украина".
Рожкова рассказала, что МВФ считает рисковыми "любые изменения ландшафта или инструментария денежно-кредитной политики" во время войны.
"Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт, что мы изучим основные подходы и практики европейских и других стран к рынку криптоактивов и после этого посмотрим, как правильно имплементировать в нашем законодательстве", — сказала она.
Рожкова добавила, что для экономики Украины макрофинансовая стабильность сейчас важнее криптовалюты.
- В феврале 2022 года в Украине был принят закон №2074-IX "О виртуальных активах", который вступит в силу только после того, как будет еще один закон – о налогообложении операций с ними.
- Министерство финансов рассчитывает в течение 2024 года проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте, и сформировать руководящие принципы, которые станут основой для разработки проекта закона о налогообложении операций с виртуальными активами.