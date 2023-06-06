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Разбор | Какие правила игры ожидают украинцев на крипторынке

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Какие правила игры ожидают украинцев на крипторынке - Фото
Фото: Depositphotos
06.06.2023, 07:00

Почему в Украине до сих пор не заработало регулирование для криптоактивов и как этому поспособствует ЕС

Несмотря фактически отсутствующее регулирование рынка виртуальных активов в Украине – принятый в сентябре 2021 года закон "О виртуальных активах" так и не заработал – более 250 детективов НАБУ начали девятимесячное обучение по обороту криптовалют для выявления незаконных активов.

Ситуация на рынке

В условиях войны количество украинцев, желающих обезопасить свои финансовые активы путем перевода их в цифровые, растет. Согласно данным ЮНКТАД (координационный центр по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития в системе ООН), в 2021 году владельцами криптовалют было ориентировочно 5,5 млн наших граждан (12,7% всего населения страны). В 2022-м – 6,5 млн (15,7%).

По проценту населения, владеющего цифровыми активами, Украина в 2021 году заняла первое место в рейтинге стран мира. В 2022 году расположилась на втором месте после США.

Несмотря на это, отвечая на запрос LIGA.net, в Нацбанке признали, что "в связи с тем, что закон "О виртуальных активах" не вступил в силу, в настоящее время фактически отсутствует регулирование рынка виртуальных активов в Украине".

В этом контексте комментировать старт обучения детективов по криптовалютам для выявления незаконных активов регулятор отказался. "Эта инициатива не имеет отношения к НБУ, поэтому мы не можем ее комментировать", – заявили там.

В то же время НБУ в рамках своего мандата обещает прилагать усилия, чтобы регулирование и функционирование рынка виртуальных активов соответствовало целям по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в Украине, защите прав потребителей финансовых услуг, поскольку это залог устойчивого экономического роста.

Нацбанк отмечает, что не может игнорировать риски использования виртуальных активов для обхода валютных ограничений. В частности:

  • как канал для непроизводительного оттока капитала из страны, представляющий угрозу макрофинансовой стабильности;
  • замещение нацвалюты и возникновение параллельного денежного обращения;
  • расширение возможностей уклонения от уплаты налогов;
  • создание канала для отмывания денег и финансирование терроризма.

Чтобы предотвратить непроизводительный отток капитала из Украины в условиях военного положения, Нацбанк своим постановлением №18 от марта 2022 года ввел ряд ограничений по операциям с виртуальными активами. Так, установлен предел в 100 тыс. грн (в эквиваленте) на одного клиента в месяц для осуществления трансграничных переводов со счетов, открытых в иностранной валюте: Р2Р-переводов и операций quasi cash (к которым относятся и покупка виртуальных активов). Запрещено совершать трансграничные операции quasi cash со счетов, открытых в национальной валюте.

На практике, как говорит в комментарии LIGA.net партнер юридической компании EXPATPRO Татьяна Ященко, обменные операции могут маскироваться банками. А регулятор не сразу может обнаружить и заблокировать их. Здесь уже действительно должны работать детективы НАБУ, которых начали к такой работе готовить. Также нет эффективных механизмов отслеживания, не связан ли виртуальный актив с финансированием терроризма или с Россией, например.

В то же время, есть примеры отзыва лицензии Айбокс Банка Владимира Дробота и Алены Шевцовой, непродления лицензии платежной системе "Вэй Фор Пэй" Геннадия Васюкова и ряду других финансовых компаний. Одной из причин послужило проведение платежных операций ими по другому коду МСС (Merchant Category Code) – так называемый мискодинг. Это позволяло обойти некоторые процедуры финансового мониторинга. Часть этих операций приходилась именно на криптовалюту.

Сами клиенты, получавшие средства на свои карты, в случае обмена цифрового актива могли даже не знать, по какому назначению проводились операции. В частности, сейчас проблема возникает с криптобиржей Binance именно потому, что биржа вроде бы должна обеспечивать обмен виртуального актива на деньги между физическими лицами, что на самом деле не происходило.

В апреле НБУ запросил у МВФ отдельный блок технической помощи, связанный с виртуальными активами и цифровыми технологиями. Говорит, что запрос связан с необходимостью разработать базовые принципы мониторинга активности операций с криптоактивами и оценки рисков в переходный период.

В целом, криптовалюта в Украине не запрещена.

Нет никакой ответственности (уголовной или административной) за деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов. Несмотря на четко не определенный статус криптовалюты, в целом декларировать и отражать доходы физические лица могут как доход физлица в рамках общей декларации об имущественном положении и доходах. Однако это не работает для юридических лиц: задекларировать убыток не удастся, ставка налога высока.

Проблемы законодательства

Юридически, для того чтобы дать старт работе рынка виртуальных активов в Украине согласно закону "О виртуальных активах", нужно только внесение правок в Налоговый кодекс по налогообложению таких операций. По факту – принятый более года назад закон "О виртуальных активах" устарел.

"С того момента архитектура регулирования криптоактивов на уровне ЕС кардинально изменилась. Принят регламент МіСА. МіСА - Markets in Crypto assets, документ, предусматривающий регулирование виртуальных активов в ЕС. Сейчас на первый план выходит необходимость гармонизации национального закона с вновь принятым регламентом ЕС", – говорит LIGA.net юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Иван Пшик.

О том, что закон Украины "О виртуальных активах", принятый в прошлом году, имеет структуру, концептуально отличную от МіСА, отмечают и в НБУ.

"Учитывая это, а также планы Украины по вступлению в ЕС, действительно может возникнуть необходимость приближения украинского законодательства относительно виртуальных активов к нормам ЕС. В какой именно форме это может происходить – путем принятия нового закона или внесением изменений в предыдущее, – однозначного ответа еще нет", – говорят там.

Между тем, из публичных сообщений регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) – понятно, что работа над адаптацией украинского закона к требованиям MіCA уже ведется и вскоре должна быть представлена к публичному обсуждению.

Вопрос того, почему за год так и не были выписаны изменения в Налоговый кодекс, в НКЦБФР объясняют тем, что в утвержденном законе "О виртуальных активах" существуют определенные правовые неопределенности. Они обусловлены наличием большого количества общих формулировок.

Основной причиной торможения запуска легального рынка виртуальных активов в Украине Татьяна Ященко видит в том, что на практике Украина не готова к этому институционально.

"Государственные органы решили, что проще не допустить деятельность, которую они не способны полноценно обеспечить, и защитить потребителей, чем принять риски и затем работать с последствиями", – говорит она.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян говорит LIGA.net, что корректной работе законов о виртуальных активах мешает тот факт, что лидерами по выводу денег в криптосектор являются представители власти, а не бизнеса.

"Коррупция, с которой пытаются бороться внешние кредиторы уже много лет, пока непобеждена, и этот фактор остается тем самым слабым звеном, из-за которого все идеи и инициативы будут хорошими до момента их фактической реализации", – отмечает он.

Спасательный круг МиСА

Одобренный 16 мая министрами финансов ЕС в Брюсселе первый в мире всеобъемлющий свод правил регулирования криптоактивов (MiCА) не только стандартизирует регулирование виртуальных активов на уровне всего ЕС, но и создает прозрачную и прогнозируемую регуляторную среду для развития технологий блокчейн в регионе в целом.

MiCА включает основные элементы, определяющие функционирование рынка криптоактивов, такие как:

Унифицированная классификация криптоактивов: MiCА вводит четкие категории для различных видов криптоактивов, включая токены e-money, asset-referenced и utility. Это создает стандартизированный подход к тому, как различные виды криптоактивов подлежат регулированию.

Регулирование услуг с криптоактивами: MiCА определяет восемь основных типов услуг, связанных с криптоактивами, и регулирует их деятельность по их предоставлению (среди прочих, хранение, администрирование, обмен, перевод виртуальных активов, консультирование и т.п.).

Требования к услугам криптоактивов: одним из основных положений MiCА является необходимость получения лицензии и регистрация офиса в ЕС для всех, кто предоставляет услуги с криптоактивами.

Стандарты корпоративного управления и страхования: MiCА устанавливает требования к минимальному уставному капиталу, корпоративному управлению, страхованию и раскрытию информации для поставщиков криптоуслуг.

Запреты и ограничения по злоупотреблениям и манипуляциям: MiCА вводит ограничения на практики, которые могут привести к злоупотреблениям на рынке в соответствии со стандартами, установленными Регламентом ЕС.

"Закон Украины "О виртуальных активах" хоть и оперирует схожими понятиями, однако содержит ряд отличий, прежде всего относительно классификации виртуальных активов и операций с ними, требований к тем, кто предоставляет услуги, и защите прав пользователей", – говорит Иван Пшик.

Эксперты, опрошенные LIGA.net, говорят, что не стоит рассматривать MiCА как панацею для решения всех вопросов. Законодательные практики и существующее отраслевое законодательство ЕС отличаются от национальных законодательств. Например, относительно электронных денег или "финансовых" виртуальных активов, регулируемых отдельными директивами ЕС. Поэтому "слепое" копирование положений регламента MiCА в национальное законодательство не даст желаемых результатов.

Отметим, что регулирования Европарламента оказывают общее действие для членов ЕС, обязательны к применению в полном объеме его членами. Должны вступить в силу с 2024 года.

Какие правила игры ожидают украинцев на крипторынке
Надежда Михальчук
Специальный корреспондент, раздел "Финансы"
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