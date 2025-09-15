"Правок будет много". Рада не будет спешить с принятием закона о налогах на криптовалюту

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Верховная Рада не будет спешить с принятием законопроекта о налогообложении доходов от криптовалюты, рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

Проект закона №10225-д о внесении изменений в Налоговый кодекс для урегулирования оборота виртуальных активов был принят в первом чтении на заседании 3 сентября.

Второе чтение может вообще не состояться при действующем созыве Верховной Рады, предупредил Гетманцев.

"Правок может быть и будет много. Но я в нем ни на чем принципиально не настаиваю. Я считаю, что надо сделать оптимальную редакцию этого закона, что возможно только если будет достаточно обоснованной критики. Проблема с этим законом была в том, что его никто всерьез не готовил. Если бы комитет не взялся за него, то документ бы не дошел до первого чтения. Тот текст, который я как глава комитета получил в марте, был некачественный – было впечатление, что он писался чатом GPT, при всем уважении к этому чату. Мы текст причесали, сделали рабочую конструкцию, но у меня пока нет окончательного ответа на вопрос, все ли там так, как надо", – сказал Гетманцев.

Депутат сказал, что это новый рынок и он очень боится принять закон с ошибками.

"[Ко второму чтению] мы готовы изменять все. Ну возможно, кроме предоставления льгот – налогообложение для этих операций будет обычное по образцу операций с ценными бумагами. Наверное, это единственное, что я не готов изменять. Все остальное, если это решение будет обоснованным и правильным, готов изменять. И мы не будем спешить с принятием этого закона. Даже если полномочия этой каденции Верховной Рады завершатся, то есть первое чтение, и законопроект перейдет в наследство новой Раде", – сказал он.