"Правок буде багато". Рада не поспішатиме з ухваленням закону про оподаткування криптовалют

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Верховна Рада не поспішатиме з ухваленням законопроєкту про оподаткування прибутків від криптовалюти, розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

Проєкт закону №10225-д про внесення змін до Податкового кодексу для врегулювання обігу віртуальних активів був ухвалений у першому читанні на засіданні 3 вересня.

Друге читання може взагалі не відбутися за чинного скликання Верховної Ради, попередив Гетманцев.

"Правок може бути й буде багато. Але я в ньому ні на чому принципово не наполягаю. Я вважаю, що треба зробити оптимальну редакцію цього закону, що можливо тільки, якщо буде достатньо обґрунтованої критики. Проблема з цим законом була в тому, що його ніхто серйозно не готував. Якби комітет не взявся за нього, то документ би не дійшов до першого читання. Той текст, який я як голова комітету отримав у березні, був неякісний – було враження, що він писався чатом GPT, з усією повагою до цього чату. Ми текст причесали, зробили робочу конструкцію, але в мене поки немає остаточної відповіді на питання, чи все там так, як треба", – сказав Гетманцев.

Депутат сказав, що це новий ринок, і він дуже боїться ухвалити закон з помилками.

"[До другого читання] ми готові змінювати все. Ну можливо, крім надання пільг – оподаткування для цих операцій буде звичайне за зразком операцій з цінними паперами. Напевно, це єдине, що я не готовий змінити. Усе інше, якщо це рішення буде обґрунтованим і правильним, готовий змінювати. І ми не будемо поспішати з ухваленням цього закону. Навіть якщо повноваження цієї каденції Верховної Ради завершаться, то є перше читання, і законопроєкт перейде у спадок новій Раді", – сказав він.