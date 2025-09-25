Українські користувачі за рік витратили майже $1 млрд на купівлю біткоїнів

Зростання криптоактивності в Україні пояснюється великими транзакціями на десятки тисяч і мільйони доларів

Фото: depositphotos.com

Українські користувачі в період з липня 2023 року до липня 2024 року витратили майже $882 мільйони на купівлю біткоїнів, повідомив Європейський банк реконструкції й розвитку у четвер.

Україна – один зі світових лідерів за рівнем використання криптовалют. За даними Global Crypto Adoption Index 2024 від Chainalysis, вона поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

"У зазначений період [з липня 2023 року до липня 2024 року] країна отримала криптовалютних надходжень на $106 мільярдів і витратила $882 мільйонів у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нинішнє зростання криптоактивності здебільшого пояснюється інституційними транзакціями в межах $1-10 мільйонів і професійними операціями на суми від $10 000 до $1 мільйона", – йдеться у звіті.

Попри активне інвестування в криптовалюту, вона залишається поза легальним полем в Україні.

У лютому 2022 року Рада ухвалила закон №2074-IX "Про віртуальні активи". Він досі не почав функціонувати, бо для набуття його чинності потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.

3 вересня 2025 року депутати ухвалили відповідний законопроєкт у першому читанні, але друге читання може відбутися не скоро – можливо, уже за наступного складу парламенту.

У чинній редакції законопроєкт передбачає запровадження оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами (у вигляді різниці між продажем і покупкою) за ставкою 18%. Не будуть оподатковуватися обміни між криптовалютами та продажі до однієї мінімальної зарплати, а також віртуальні активи, отримані внаслідок емісії або безоплатно від емітентів.