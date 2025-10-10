Morgan Stanley зняв обмеження на інвестиції в криптовалюту для своїх клієнтів

Найбільша у світі компанія з управління активами дозволила криптоінвестиції всім, а не лише багатим клієнтам

Фото: EPA

Американський банківський холдинг Morgan Stanley розширив доступ до криптоінвестицій для всіх клієнтів і дозволяє такі інвестиції на будь-яких типах рахунків, включно з пенсійними. Про це з посиланням на джерела пише CNBC.

З 15 жовтня фінансові консультанти Morgan Stanley матимуть змогу пропонувати криптовалютні фонди будь-якому клієнту. Раніше ця можливість була доступна лише клієнтам з високою толерантністю до ризику й активами не менш як $1,5 млн.

Цей крок знаменує собою чергове розширення доступу до криптовалют у найбільшій у світі компанії з управління активами після того, як позиція уряду США щодо цього нового класу активів змінилася з обранням президента Дональда Трампа, зазначає CNBC.

Минулого місяця Morgan Stanley заявив, що незабаром дозволить торгувати біткоїном, ефіром та соланою через свою дочірню компанію E-Trade.

За останні два десятиліття Morgan Stanley перетворився на гіганта галузі, накопичивши $8,2 трлн клієнтських активів у межах своїх операцій з управління капіталом та інвестиціями.

Оскільки Morgan Stanley знижує вимоги до криптофондів, банк покладатиметься на автоматизований процес моніторингу, щоб гарантувати, що клієнти не надто зосереджені на волатильному класі активів.

Глобальний інвестиційний комітет банку нещодавно опублікував модель, яка рекомендує максимальне початкове вкладення в криптовалюту до 4% залежно від цілей – від "збереження добробуту" до "кон'юнктурного зростання".

Комітет "розглядає криптовалюту як спекулятивний клас активів, що набирає популярність, який багато інвесторів, але не всі, прагнутимуть вивчити", заявила головна інвестиційна директорка з управління активами компанії Ліза Шалетт.

На цей момент консультанти, як і раніше, обмежені пропозицією біткоїн-фондів від BlackRock і Fidelity. Але, за словами обізнаних джерел, Morgan Stanley стежить за галуззю щодо можливих доповнень до цих пропозицій, включно з іншими типами криптовалют.

