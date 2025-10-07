Власникам криптовалюти варто сплачувати податки з неї вже зараз – порадив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Хоча закон про легалізацію криптовалют в Україні досі не ухвалено, нардеп наголосив, що штрафи від Державної податкової служби все одно можна отримати.

"Операції з криптовалютою оподатковуються вже й тепер, без цього закону. Але відбувається це за загальними правилами: оподатковують дохід за ставкою у 23%, а не прибуток", – сказав Гетьманцев.

Скільки в Україні неоподаткованої криптовалюти, які суми з цього може отримати держбюджет та чи дійсно власникам крипти загрожують штрафи – читайте у матеріалі LIGA.net