Гетманцев порадив власникам крипти легалізувати її, інакше може бути "дуже боляче"

Данило Гетманцев (Фото: пресслужба депутата)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев порадив власникам криптовалюти легалізувати її після ухвалення закону, інакше в перспективі вони можуть отримати дуже великі рахунки від Державної податкової служби. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Хочу нагадати, що операції з криптовалютою оподатковуються вже й тепер, без цього закону. Але відбувається це за загальними правилами: оподатковують дохід за ставкою у 23%, а не прибуток. І якщо людині, яка дотепер ухилялася від сплати податків, їх колись донарахують одразу за кілька років, це може бути дуже боляче. Тому якщо хтось планує своє фінансове життя хоча б на 10 років, дуже рекомендую йому скористатися можливістю, що з’явиться після остаточного ухвалення закону, і вийти в білу", – сказав Гетманцев.

Проєкт закону, який розглядає Верховна Рада, передбачає оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами (у вигляді різниці між продажем і покупкою) за ставкою 18%. Для активів, придбаних до набрання чинності закону, протягом першого року застосовуватиметься пільгова ставка 5%. Якщо платник не скористається цим правом, потім такі прибутки оподатковуватимуться на загальних підставах.

За словами Гетманцева, робота над редакцією законопроєкту до другого читання може затягнутися на кілька місяців.

"Ми отримали від Національного банку, наприклад, правки на 300 сторінках, від Податкової – 50 сторінок пропозицій. Це фактично говорить про те, що до другого читання нам потрібно буде законопроєкт ледь не повністю переписати, навіть якщо ми не з усіма поправками погодимося", – сказав він.

"Узагалі хочемо максимально йти за аналогією з операціями, що вже існують і законодавчо унормовані з подібними активами", – додав він.