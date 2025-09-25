Гетманцев посоветовал владельцам крипты легализовать ее, иначе может быть "очень больно"

Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба депутата)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев посоветовал владельцам криптовалюты легализовать ее после принятия закона, иначе в перспективе они могут получить очень большие счета от Государственной налоговой службы. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Хочу напомнить, что операции с криптовалютой облагаются налогом уже и теперь, без этого закона. Но происходит это по общим правилам: облагается доход по ставке в 23%, а не прибыль. И если человеку, который до сих пор уклонялся от уплаты налогов, их когда-то доначислят сразу за несколько лет, это может быть очень больно. Поэтому если кто-то планирует свою финансовую жизнь хотя бы на 10 лет, очень рекомендую ему воспользоваться возможностью, что появится после окончательного принятия закона, и выйти в белую", – сказал Гетманцев.

Проект закона, который рассматривает Верховная Рада, предусматривает налогообложение прибыли от операций с виртуальными активами (в виде разницы между продажей и покупкой) по ставке 18%. Для активов, приобретенных до вступления в силу закона, в течение первого года будет применяться льготная ставка 5%. Если плательщик не воспользуется этим правом, затем такие доходы будут облагаться налогом на общих основаниях.

По словам Гетманцева, работа над редакцией законопроекта ко второму чтению может затянуться на несколько месяцев.

"Мы получили от Национального банка, например, правки на 300 страницах, от Налоговой – 50 страниц предложений. Это фактически говорит о том, что ко второму чтению нам нужно будет законопроект чуть ли не полностью переписать, даже если мы не со всеми поправками согласимся", – сказал он.

"Вообще хотим максимально идти по аналогии с операциями, что уже существуют и законодательно нормированы с подобными активами", – добавил он.